Sainz nebude mít zájem hrát týmové hry, myslí si Villeneuve

O změnách u dvou týmů víme už rok předem. Je to trochu podobné konci Sebastiana Vettela u Ferrari – oznámení tehdy přišlo také poměrně brzy.

Mercedes musí hledat nového týmového kolegu George Russella a Carlos Sainz už před předsezónními testy ví, že v příštím roce za Ferrari jezdit nebude.

„V této situaci je velkým poraženým, protože jeho vyjednávací síla, ať už při jednání s Audi nebo s kýmkoli jiným, je samozřejmě mnohem menší,“ řekl Jacques Villeneuve pro La Gazzetta dello Sport.

„Sainz nebude mít zájem hrát týmové hry. Výsledky Ferrari pro něj mají nyní nulovou hodnotu. Jediné, co se bude počítat, budou jeho výsledky. Potřebuje výsledky kvůli své smlouvě pro rok 2025. Případně se pokusí porazit Leclerca.“

„Uvidíme, jak Mercedes zvládne konfrontaci mezi Russellem a Hamiltonem. A jak to bude fungovat mezi Leclercem a Sainzem, který teď už nemá co ztratit.“

Podobně jako například Jenson Button, také Villeneuve věří, že Hamiltonův přestup bude dobrý pro sport.

„Je to dobrá zpráva pro nás všechny. Je to skutečně nečekané a vzrušující. Lidé o tom budou mluvit. Nic lepšího si nelze představit – nejlepší tým všech dob s nejúspěšnějším jezdcem. Pro Ferrari je to neuvěřitelná změna image – v pozitivním slova smyslu. A z Hamiltonovy strany je to skvělý tah.“

Villeneuve byl dotázán i na to, koho by rád viděl u Mercedesu – a také zde se shodne s Jensonem Buttonem. Jmenoval Fernanda Alonsa.