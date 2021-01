Sainz navštívil Maranello, chystá se na kariéru u Ferrari

Španěl prozradil, že ve čtvrtek strávil na schůzkách více než šest hodin a poznával své nové kolegy, včetně svého týmu inženýrů. Žertoval, že pro něj bude „těžké“ se naučit „spoustu nových jmen“. V pátek usedl Sainz do simulátoru Ferrari, takže si poprvé vyzkoušel vůz italské stáje, i když zatím jen virtuálně.

Ve skutečném voze se Sainz ještě projet nemohl. Testy po loňské sezóně byly přístupné jen mladým jezdcům a těm, kteří v roce 2020 neodjeli žádný závod, jako byli Alonso a Kubica.

Na konci ledna by se měl ale Sainz posadit do vozu z roku 2018. Do Maranella se tak zřejmě brzy vrátí, i když je možné, že po změnách kalendáře a posunutí začátku sezóny Ferrari tento soukromý test posune.