Sainz na Leclerca ztrácí 2 desetiny, Cunoda má šílenou rychlost. Co řekl Tost o dalších „svých“ jezdcích?

Franz Tost v rozhovoru pro F1-insider promluvil o současných jezdcích AlphaTauri, ale také o některých dalších, kteří prošli Toro Rosso nebo které zažil.

„Carlos je talentovaný a nesmírně pracovitý,“ řekl Tost. „Ve Ferrari podává velmi dobré výkony a pokud půjde vše dobře, může se vyrovnat Leclercovi. Ale co se týče základní rychlosti, Leclerc je o dvě desetiny rychlejší.“

„Pierre je také velmi talentovaný. O všem pečlivě přemýšlí a je velmi soustředěný. Se správným vozem může být vpředu. To je teď naše práce.“

„Júki má šílenou čistou rychlost, ale potřebuje čistou hlavu. Potřebuje řídit více s rozmyslem, ne tak emotivně. Pokud se mu podaří postoupit na vyšší mentální úroveň, může se stát skvělým pilotem. Nyní je to na něm.“

Vettel ne všechny přesvědčil

Zatímco Cunoda má kariéru před sebou, Sebastian Vettel se chystá tu svou ukončit. Společně s Gaslym stále zůstává jediným, kdo za Toro Rosso (respektive AlphaTauri) vyhrál závod.

„Sebastian přišel do Toro Rosso, protože jsme potřebovali náhradu za Sébastiana Bourdaise. Předtím se o něm ale hodně diskutovalo. Ne všechny přesvědčil. Moc jsem o něj stál, byl to pro mě velký talent a na začátku jsem z něj měl podobný dojem jako z Michaela Schumachera. Díky bohu, že Dietrich Mateschitz rozhodl v jeho prospěch.“

„Sebastian, který dříve pracoval jako testovací jezdec pro BMW, byl součástí tamních politických her. BMW, jako byl Mario Theissen, si ho chtělo ponechat, jiní, lidé ze Sauberu, ne. To se promítlo i do našich jednání.“

„Navzdory určitým ztrátám předních křídel, které se mladému jezdci musí tolerovat, byl rychlý a jezdil stále silnější závody – vrcholem bylo jeho vítězství v Monze v roce 2008 a zisk pole position o den dříve.“

„Tehdy jsme mohli konečně vidět, jak velký potenciál Sebastian má.“

Řeč přišla také na Ricciarda. „Je to rychlý jezdec s velmi dobrým ovládáním vozu, disciplinovaný, soustředěný a technicky velmi zdatný. V té době byl v týmu s Jeanem-Ericem Vergnem, který byl také rychlý. Ricciardo však k celé věci přistoupil o něco vážněji a ještě více se do tématu ponořil. Na svůj mladý věk už poskytoval velmi dobrou technickou zpětnou vazbu – to celému týmu velmi pomohlo, zejména pokud jde o nastavení vozu.“

„Maxe jsem poprvé potkal s jeho otcem na Nürburgringu,“ řekl Tost o Verstappenovi, který také začínal u Toro Roso.

„V té době ještě jezdil na motokárách. Příště to bylo na Norisringu ve formuli 3. V dešti jel vlastní ligu, jako by jako jediný objevil suchou stopu. Okamžitě mi připomněl Michaela Schumachera. Bylo vidět, jaký je Max obrovský talent. Koneckonců, když jsme mu v 17 letech svěřili Toro Rosso, sklidili jsme za to kritiku. Byl to někdo, kdo ani neměl řidičský průkaz.“

„Svůj první trénink absolvoval také v Suzuce, na jednom z nejtěžších okruhů vůbec. Ale Max to všechno zvládl s přehledem. Nikdy neměl problémy s velkou rychlostí vozu formule 1, vždy měl vše pod kontrolou hned od začátku.“

„V prvních závodech byl někdy až příliš agresivní. To občas vedlo k nehodě –například v Monaku s Romainem Grosjeanem. Dnes jezdí na mimořádně vysoké úrovni. Přesto jsme od něj ještě neviděli maximum. Pouze Charles Leclerc se mu může přiblížit. Lewis Hamilton už příliš trpí zubem času.“