Sainz musí být kvůli Ferrari nervózní, říká Brawn

Říká se, že každý jezdec chce závodit za Ferrari. Aktuálně bychom k tomu asi měli dodat „ale teď zrovna ne“.

Cesty McLarenu, Renaultu a Sainze se příští rok rozejdou. McLaren přejde na pohonné jednotky Mercedes a Sainz přejde do Ferrari.

„Carlos neměl v Belgii v poslední době velké štěstí a znovu si vytáhl krátkou slámku, protože problém s pohonnou jednotkou vedl k poruše výfukového systému, která mu zabránila ve startu,“ řekl Ross Brawn.

„Byl to pro něj těžký rok, ale je to docela pozitivní člověk. Je to velmi silná osobnost, jeho kariéra konec konců nebyla vůbec snadná.“

„Vždy jsem ho uznával. Myslím, že je skvělým jezdcem a tuto situaci zvládne.“

„Ale to, co vypadalo jako vysněný přesun do Ferrari v příštím roce, teď nevypadá příliš dobře. Ze svých vyhlídek na příští sezónu musí být nervózní.“

Sainz sám ve Spa řekl, že věří, že Ferrari problémy dříve nebo později vyřeší, protože k tomu má vše potřebné.

„Ferrari je nyní první, kdo není šťastný,“ řekl Sainz. „Jasně jsme viděli, jak moc se trápili.“

„Vím, jak je to těžké, protože Renaultu to trvalo několik let. Hondě to také trvalo docela dlouho, ale skutečnost, že jsou téměř tam, nebo alespoň Renault je téměř tam, je poblíž Mercedesu, ukazuje, že toho lze dosáhnout.“