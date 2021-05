Sainz: Monacké pódium nechutná tak dobře, jak by mělo

Sainz do závodu startoval jako jediný zástupce Ferrari poté, co Leclerc nemohl odstartovat z pole position kvůli problému s hnací hřídelí. Kromě toho Sainzovi k druhému místu pomohl také problém Valtteriho Bottase z Mercedesu, z jehož vozu mechanici kvůli zaseknuté matici nemohli v boxech sundat pneumatiku a Fin musel odstoupit.

„Je to dobrý výsledek. Kdybyste mi před Monakem řekli, že skončím druhý, tak bych to rozhodně bral,“ řekl Sainz.

„Ale bylo to dáno všemi okolnostmi víkendu. Charles na pole position, já včera ztratil v kvalifikaci, možná to nechutná tak dobře, jak by mělo. Jsem si ale jistý, že až se budu ohlížet za víkendem, budu velmi šťastný a hrdý. Myslím, že Ferrari musí být hrdé na své auto a kroky, které letos udělalo.“

Kvůli Leclercovu problému také Sainz k závodu přistupoval jinak. „Když vidíte, že druhé auto nestartuje z pole position, tak je najednou veškerá zodpovědnost na vás, že zachráníte ten víkend.

„Vůz startující z pole position je vyřazen a vy chcete pro tým dosáhnout alespoň na stupně vítězů. Bylo to o tom mít dobrý start, během zastávek v boxech byl na trati velký provoz a velmi rychle jsme předjížděli pomalejší vozy. Valtteri měl problém při zastávce, ale i bez toho jsem se dnes ve voze cítil velmi dobře. Měl jsem pocit, že tým si dnes stupně vítězů zaslouží.“