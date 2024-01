Sainz měl smůlu, že v F1 začínal po boku Verstappena. Je to skvělý jezdec, říká Marko

Psal se rok 2015, když pro stáj Toro Rosso, jak tehdy zněl název rezervního týmu Red Bullu, závodili Max Verstappen a Carlos Sainz.

Oba dva tehdy prožívali svou první sezonu ve formuli 1. A i když tehdy Verstappen kolegu Sainze na body jasně porazil (49:18), nebyly Španělovy výkony považovány za špatné.

Verstappen se Sainzem pro Toro Rosso jezdili i na začátku sezony 2016, ale po čtyřech závodech byl následně Nizozemec povýšen do Red Bullu, kde vystřídal Daniila Kvjata.

Při zpětném ohlednutí nyní konzultant Red Bullu Marko Helmut uznal, že měl na začátku své kariéry Sainz smůlu v tom, že byl jeho prvním kolegou právě Verstappen.

„Sainz je bezpochyby skvělý jezdec. V Toro Rosso se Maxovi téměř vyrovnal," řekl Marko deníku španělskému Marca.

„Špatné pro něj bylo, že měl smůlu na Verstappena jako týmového kolegu.“

„Atmosféra mezi nimi v Toro Rosso byla dost toxická,“ zavzpomínal Marko v rozhovoru pro španělský deník Marca.

„Vzhledem k tomu, jak jsme to tehdy měli nastavené, jsem neviděl způsob, jak ho u nás udržet, takže Carlos šel později do Renaultu, pak do McLarenu a nakonec skončil ve Ferrari,“ uvedl poradce Red Bullu.

„Sainz byl téměř na stejné úrovni jako Verstappen... téměř, ale když jsme si pak museli vybrat mezi Maxem a Carlosem, bylo jasné, co máme udělat,“ nemá žádné výčitky Marko.

Rakušan ale zároveň uznává, že to Sainz kvůli jeho slavnému otci, bývalému šampionovi z MS v rallye a několikanásobnému vítězi Rallye Dakar, neměl nikdy snadné.

„Dlouho žil ve stínu svého otce. Byl neprávem zatížen image rozmazleného syna závodníka. Naopak musel neustále bojovat, aby se prosadil. V juniorských kategoriích byl velmi rychlý. Při svém prvním testu F1 v Silverstone byl od začátku v rychlých zatáčkách o něco rychlejší než Sebastian Vettel, který byl v té době naší referencí,“ dodal Marko.