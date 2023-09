Sainz: Měl jsem to pod kontrolou

Carlos Sainz si stylem start-cíl dojel ve Velké ceně Singapuru pro své druhé vítězství ve formuli 1. Ferrari se stalo letos prvním týmem, který připravil o výhru dosud suverénní Red Bull.

Španěl vedl v závodě pod umělým osvětlením na městské trati Marina Bay všech 62 kol. V závěru závodu za sebou na opotřebovaných tvrdých pneumatikách udržel svého bývalého kolegu z McLarenu Landa Norrise. K bojující dvojici se přiblížili ještě jezdci Mercedesu.

Sainz ale udržel pevné nervy a dojel si pro svůj druhý triumf ve F1. Poprvé vyhrál vloni na Silverstonu, Ferrari na vítězství čekalo od loňského závodu v Rakousku.

„Abych pravdu řekl, cítil jsem, že to mám pod kontrolou. Vždy jsem měl pocit, že mám dostatek prostoru a rychlosti, abych mohl udělat, co chci,“ řekl Sainz.

„Nebudu lhát. Jste pod tlakem a jste samozřejmě velmi blízko k tomu, abyste udělali chybu, já ale cítil, že to mám pod kontrolou. Cítil jsem, že si to dokážu řídit a dovezli jsme to do cíle. To byl ten nejlepší pocit, jsem nadšený.“

Situaci Sainzovi podle jeho slov zkomplikoval výjezd safety caru po kontaktu Logana Sargeanta se zdí už v 19. kole. Španěl kvůli tomu musel natáhnout svůj druhý stint.

„Věděl jsem, že to bude dlouhý stint na tvrdých. Musel jsem udržet George, musel jsem ho zpomalovat, abych mu nedal šanci při safety caru nebo na střední sadě, a vyšlo to skvěle. Na konci to bylo docela těsné, Landovi jsme ale poskytli DRS a pomohli mu, nakonec jsme to dotáhli na první místo.“

Leclerc ubránil Verstappena

Ještě 10 kol před cílem jel Charles Leclerc na druhém Ferrari na třetím místě. Během dvou kol se před něj ale dostali piloti Mercedesu a Leclerc na vedoucí čtyřku začal ztrácet tempo.

Když v posledním kole boural z třetího místa George Russell, vrátil se Leclerc na čtvrté místo a v souboji v posledním kole o 264 tisícin porazil Maxe Verstappena.

Monačan po závodě přiznal, že se na poslední chvíli rozhodl startovat na měkké sadě, aby měl lepší šanci dostat se na startu před druhého Russella a mohl pomoci svému týmovému kolegovi vyhrát závod.

„Tlačil jsem na to, abych startoval na měkké sadě, abych se ujistil, že hned získám Georgovu pozici,“ řekl Leclerc.

„Už od rána byly věci jasné. Proto jsem také šel na měkkou sadu. Na poslední chvíli jsem si to rozmyslel, abych byl v prvním stintu před Georgem, protože pak bylo jasné, že to bude pro Carlose přínosem. Pokusit se vyhrát závod pro mě nebylo v plánu.

„Bohužel jsem neměl příliš štěstí na safety car. Musel jsem počkat v boxech kvůli provozu a v podstatě tam ztratil závod. Získat vítězství dnes bylo prioritou a s týmem jsme závod zvládli opravdu dobře.“

Poté, co jej předjeli piloti Mercedesu, musel Leclerc přepnout do úsporného režimu, aby dojel do cíle.

„Na tvrdé sadě jsem dělal maximum, jakmile mě ale George a Lewis předjeli, bylo to o tom dojet do cíle. Auto se přehřívalo, takže rychlost nebyla reprezentativní, ale bylo to o tom dovézt auto do cíle. Předtím byla rychlost dobrá.“