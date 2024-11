Sainz: Máme šanci zítra vyhrát

Španěl na něj ztratil necelou desetinu sekundy. Druhým místem v kvalifikaci zopakoval Sainz svůj loňský počin z Vegas, ovšem na roštu tehdy klesl o 10 pozic za výměnu baterie, která byla poškozena uvolněným krytem kanálu, na který Sainz najel v prvním tréninku.

„Byla to náročná a vyrovnaná kvalifikace. Jsem blíže pole position, než jsem očekával. Vlastně jsem si myslel, že jsem získal pole position, pak byl ale na konci George velmi, velmi rychlý, jsem ale velmi šťastný,“ řeřkl Sainz.

„Pro zítřek jsme v dobré pozici. Druhý jsem byl i vloni, ale na roštu dvanáctý kvůli slavnému víku kanálu. Letos startuji druhý, tak snad to bude lepší. Musíme si věřit, že zítra můžeme bojovat vpředu. Takže pokud jsme dnes byli v kvalifikaci blízko, zítra bychom mohli mít šanci vyhrát, to bude naším cílem.

„Předjíždění a strategie budou zítra dvě odlišné věci. Mercedes byl dnes velmi dobrý v práci s pneumatikami. Když se podíváte, tak oni letěli v prvním sektoru. Měli tam na nás náskok tří desetin sekundy, my se ale postupně v tom kole na ně dotahovali. Zítra ale bude čistý list, nový začátek a uvidíme, jak na tom auto bude s velkým množstvím paliva. Upřímně si myslím, že musíme vyhrávat, abychom porazili Mclaren (v Poháru konstruktérů), takže potřebujeme vítězství.“

Leclerc ve druhé řadě

Před jezdci McLarenu skončili oba piloti Ferrari. Charles Leclerc vyrazí z druhé řady, mezi jezdce Ferrari se dostal překvapivě Pierre Gasly z Alpinu.

Dvojice McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri budou stát na šestém a osmém místě.

„Nebyla to nejlepší kvalifikace. Poměrně hodně jsme se potýkali s přilnavostí a nedokázali jsme dostat pneumatiky do správného okna, takže se na to zaměříme. V závodě by to neměl být problém a po prvních několika kolech by to mělo vypadat jinak, na startu ale budeme muset být opatrní, jelikož pneumatiky se budou hodně drolit,“ řekl Leclerc.

„Na druhou stranu, kvalifikovali jsme se před oběma mclareny, což je naším cílem, takže uděláme vše, aby to zítra tak i zůstalo.“