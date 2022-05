Sainz letos vidí „skutečnou příležitost“ vyhrát domácí závod v Barceloně

Z prvních pěti letošních závodů Španěl dokončil tři. Když ale dojel do cíle, vždy skončil na stupních vítězů.

Max Verstappen z Red Bullu se nyní naopak veze na vítězné vlně, když vyhrál poslední dva závody v Imole a v Miami.

Ferrari nicméně do Barcelony chystá balík vylepšení, který by spolu s podporou domácích fanoušků měl Sainzovi pomoci.

„Je to intenzivní, ale také velmi zábavný týden. Je to skutečná příležitost domácí závod vyhrát nebo skončit na stupních vítězů. Je to jedinečný pocit, na který se opravdu těším,“ řekl Sainz při prezentaci španělského podniku F1.

„Skutečnost, že se prodaly všechny vstupenky a budou plné tribuny ukazuje dobrý směr, kterým se F1 vydává a podporu, kterou máme ve Španělsku. Bude to zábava.“

Sainz drží ve F1 nelichotivý rekord, konkrétně je pilotem, který získal dosud nejvíce bodů bez toho, aby vyhrál závod. Triumf na domácí půdě by proto byl o to významnější.

„Bylo by to moje první (vítězství), z toho důvodu by to bylo velmi speciální, a zadruhé by to bylo doma. Pro tohle každý den pracuji, snažím se, aby k tomu došlo co nejdříve a jsem tím, kdo má největší touhu vyhrát.“

Za vítězstvím budou Sainze hnát také temperamentní španělští fanoušci, kteří budou podporovat také Fernanda Alonsa.

„Vždy jsem si toho všiml. Doma jsem vždy zajížděl své nejlepší závody, bodoval jsem, i když jsem neměl auto, se kterým bych to dokázal, a letos máme auto na stupně vítězů, půjdeme za vítězstvím.“