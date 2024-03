Sainz: Každý den se cítím lépe. V pátek sednu do auta a uvidíme, jak to půjde

Pilot Ferrari Carlos Sainz v Melbourne poprvé od operace slepého střeva usedne do vozu F1.

Carlos Sainz musel ukončit své účinkování v programu předešlé velké ceny v Saúdské Arábii již po úvodních dvou trénincích poté, co kvůli problémům se slepým střevem musel podstoupit akutní operaci.

Následně nebylo jisté, zda se Španěl dokáže z operace zotavit tak rychle, aby mohl naskočit do nadcházející Velké ceny Austrálie, která se koná dva týdny od chvíle, kdy pilot Ferrari opustil nemocnici v Dziddě.

Vše nicméně nasvědčuje tomu, že další závod již Sainz vynechat nebude muset – o všem nejspíš rozhodne to, jak se bude rodák z Madridu cítit po pátečních volných jízdách. Dohlížet na to budou i zástupci Mezinárodní automobilové federace.

„Nejsem hloupý, a pokud se zítra nebudu cítit dobře, budu první, kdo zvedne ruku a řekne, že potřebuji ještě dva týdny. V první řadě sám nechci mít bolesti a trpět, takže jasně řeknu, jak se cítím. Tak zní i náš plán s FIA, který máme. Zítra mě s FIA čeká další kontrola,“ uvedl Sainz, kterého cituje Autosport.

K probíhající rekonvalescenci 29letý závodník řekl:

„Každým dnem se cítím samozřejmě mnohem lépe. Každých 24 hodin, které odpracuji, dělám velké pokroky. Je pravda, že první týden byl náročný, hodně času jsem strávil v posteli a zotavoval se. A to pak člověk vidí věci trochu černěji. Od druhého týdne je to ale podstatně lepší. Proto také věřím, že mohu zítra skočit do auta.“

I přes současný optimismus si Španěl však uvědomuje, že zatím nelze odhadnout, jak si jeho tělo poradí s výzvami souvisejícími s jízdou ve voze F1, při které čelí velkým přetížením a otřesům.

„Problém je, že nevím, jak se s tím moje tělo vyrovná. Dokud se neposadíte do auta F1 a necítíte všechny ty síly, je nemožné to zjistit,“ přiznal Sainz, kterého v Saúdské Arábii na poslední chvíli nahradil 18letý Oliver Bearman.

Mladý Brit bude ostatně v záloze i tentokrát. Pokud nebude Sainz způsobilý k tomu, aby mohl v Melbourne závodit, bude to opět Bearman (kterého jinak v Austrálii čeká start ve formuli 2), kdo jej vystřídá.