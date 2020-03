Sainz Jr. vidí největší hrozbu v Racing Pointu a AlphaTauri

Pro RaceFans Španěl jmenoval dva týmy, které budou pro britský tým z Wokingu představovat největší hrozbu.

„Myslím, že všichni vypadají být silní. Každý tým, na který se podíváte, v některé fázi testů zajel velmi dobrý čas. Je proto velmi těžké určit, kdo je na čele středu pole,“ hodnotí Sainz Jr.

„Myslím, že mezi nejnebezpečnější týmy k poražení bych jmenoval Racing Point a dokonce AlphaTauri. Opravdu doufám, že my všichni (týmy ze středu pole) jsme blíže čelu, než v loňském roce. Bez ohledu na pozici by to bylo moje největší přání,“ dodává Španěl.

„Přál bych si, aby tento rok byl střed pole tak blízko nejrychlejším, abychom v každém závodě nebyli předjížděni o kolo nebo aby se nestalo, že pokud bude mít někdo z čela v prvním kole incident, nedostane se tak rychle startovním polem a my se s nimi ani nepokusíme bojovat. Hodně by pro mě znamenalo, kdyby celý střed pole stáhl ztrátu, to je však obtížné nyní předpovědět.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli