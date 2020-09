Sainz Jr. uznal, že byl v prvním kole při návratu na trať příliš rychlý

V nájezdu do druhé zatáčky závodu byl Sainz Jr. dlouhý a vyjel do únikové zóny. Zpět na trať musel projet přesně vyznačenou cestou mezi cedulemi, ve snaze minimalizovat ztracený čas byl ale Španěl při návratu na trať příliš rychlý, nezvládl průjezd šikanou mezi polystyrenovými cedulemi a narazil do zdi.

„Omlouvám se celému týmu. Bylo těžké mít na špinavé straně roštu dobrý start a do druhé zatáčky jsem najížděl obklopen dalšími vozy. Byl jsem příliš dlouhý a opustil jsem trať. Rozhodl jsem se proto přejet vysoký obrubník a jet kolem cedulí, abych se vyhnul penalizaci,“ popsal Sainz Jr. úvod závodu.

„Bylo to rychlé rozhodnutí, úhel byl velmi ostrý a já jednoduše neodhadl rychlost. Byl to celkem tvrdý náraz, ale jsem v pořádku, jen zklamaný za tým. Když jsem sledoval záznam startu, další vozy také ve druhé zatáčce opustily trať, ale pokračovaly a nebyly penalizovány, takže jsem možná měl udělat to samé,“ dodal.

Norrisovi odešly pneumatiky

Incident Sainze Jr. a následná kolize Lance Strolla si vynutila výjezd safety caru. Lando Norris toho využil k zastávce v boxech z měkké na tvrdou sadu pneumatik.

Britský pilot ale během závodu absolvoval řadu soubojů a ve 47. kole musel k mechanikům podruhé, když v souboji probrzdil.

„Byl to velmi náročný závod. Můj start byl dobrý, nic výjimečného, ale nebyl špatný. Do druhé zatáčky jsem najížděl dobře, ale někteří další byli odhodlanější a já se musel stáhnout. Každý, kdo byl optimističtější, vyjel mimo trať a bylo těžké se jim vyhnout,“ řekl Norris.

„Vpředu pak byl incident s Carlosem, kterému jsem se musel vyhnout. Myslím, že jsem si tam poškodil nějaké části vozu. Nebyli jsme daleko, ale na tvrdé sadě, pro kterou jsme zajeli na konci prvního kola, mi něco chybělo. Příště se musíme zlepšit, řídit vůz na této trati bylo v závodě velmi zrádné.“