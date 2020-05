Sainz Jr. nebude chtít být u Ferrari týmovou dvojkou, říká jeho bývalý šéf

„Pokud si u Ferrari myslí, že angažovali číslo dva, mohli by Carlose podcenit,“ říká Trevor Carlin, pro jehož tým Carlin Motorsport Sainz Jr. v roce 2012 závodil v Eurosérii formule 3.

„Vím, že to tak je. Red Bull má týmovou jedničku, Mercedes má týmovou jedničku a Ferrari má týmovou jedničku. Ale s Carlosem to tak nevidím. Myslím, že se stejnou technikou, přístupem a autem může být (Leclercovi) velmi vyrovnaný.

„Carlos je velmi dobrý. Charles ho možná může porazit v kvalifikaci, když ale dojde na závod, myslím, že Carlos bude všude kolem něj. Myslím, že bude bojovat, aby si získal své postavení.“

Sainz Jr. byl už od juniorských formulových kategorií podporován Red Bullem, v jehož juniorském týmu Toro Rosso také v roce 2015 vstoupil do formule 1. Po dvou a půl letech přestoupil k Renaultu, před loňskou sezónou k McLarenu a nyní míří do Ferrari.

„Když si projdete Toro Rosso a vším kolem, nemusíte mít úplně šanci se zcela rozvinout. Pro mě je Carlos, kterého jsme před 12 měsíci viděli v McLarenu, když se stal týmovým kolegou Landa (Norrise), stejným jezdcem, kterého si pamatuji, když pro nás závodil ve F3.

„Je mnohem uvolněnější, mnohem klidnější a sebevědomější. Skutečně vyzrál, mám z něj opravdu velkou radost.“

Podle Carlina se Sainz Jr. také dokáže vyrovnat s tlakem, kterému bude jako pilot Scuderie vystaven. Jako syn dvojnásobného mistra světa v rallye je na to zvyklý. „Myslím, že tlak bude ve skutečnosti na Charlesových ramenech. Když Carlos skutečně udělá krok vpřed, mohl by tam být překvapením a udělat Tifosi velmi, velmi šťastnými,“ říká.

Sainzovy Jr. kvality se podle Carlina zcela projeví, když začne pršet. „Když za nás závodil, všimli jsme si, že v mokru byl Carlos naprosto výjimečný. Bylo neuvěřitelné, co dokázal. To má z řízení bugin a terénních aut ve Španělsku, kde ho učil jeho otec. Myslím, že by byl stejně dobrým jezdcem rallye jako je pilotem F1!“

