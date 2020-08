Sainz Jr. kritizuje „velmi nebezpečného“ Grosjeana, Norris je relativně spokojen

Sportovní komisaři upozornili Grosjeana černo-bílou vlajkou na jeho obranné manévry při snaze udržet za sebou pilota McLarenu na rovince Wellington Straight. Později byl Grosjean předvolán před komisaře za další incident s Danielem Ricciardem.

Sainz Jr. rozdělil svůj závod na dvě poloviny. „Spousta útoků v prvních kolech, během fáze Safety caru a dostat se přes velmi nebezpečného Romaina Grosjeana.“

Stejně jako piloty Mercedesu potkal Sainze Jr. v závěru závodu defekt pneumatiky, který jej připravil o páté místo a odsunul až mimo bodované pozice.

„V prostřední části závodu jsem se hodně staral o pneumatiky. Věděli jsme, že to bude s pneumatikami náročné. Když jsem dostal defekt, ukázalo se, že to bylo těsné. Celkově v těchto prvních třech nebo čtyřech závodech na mé straně nestálo štěstí. Dnes jsme přišli o spoustu bodů, takže jsem zklamaný. Na druhou stranu až do posledních dvou kol šlo všechno dobře, takže na tým nebo na sebe nemohu být naštvaný.“

Norris neměl rychlost

Na pátém místě nakonec skončil jeho týmový kolega Lando Norris, pro kterého to ale byl „velmi náročný závod“.

„Nemyslím si, že jsme dnes měli nejlepší rychlost. V porovnání s včerejškem byly renaulty rozhodně rychlejší než my. Nám to zkomplikovalo život, když jsme museli více tlačit a dát více zabrat i pneumatikám,“ řekl Norris.

„Nebylo to nic strašného. Udělal jsem pár chyb, jednu v prvním kole, pustil jsem Carlose před sebe. Pak to ale nebylo tak špatné. Myslím, že se zastávkami jsme měli dobrou strategii, oba jsme dojeli na slušných pozicích.“