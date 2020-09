Sainz Jr. je z druhého místa napůl zklamaný

Španěl měl po startu z třetí pozice velmi dobrý start a posunul se za vedoucího Lewise Hamiltona na druhé místo.

Když Hamilton dostal trest stop&go za absolvování zastávky v době, kdy byly boxy uzavřeny, mohl se Sainz Jr. dostat do vedení, dobře načasovaná Gaslyho zastávka ale pomohla pilotovi AlphaTauri posunout se do čela. Vedení udržel i ve druhé polovině závodu po restartu.

Sainz Jr. ví, že měl šanci získat první vítězství, když o vedení bojovaly dva týmy z vyrovnaného středu pole, zároveň si ale také uvědomuje, že nebýt Hamiltonových problémů, na lepší, než druhé místo by v cíli závodu neměl.

„Je to neuvěřitelné. Z druhého místa jsem napůl zklamaný, protože byste nevěřili, že bych dnes měl šanci bojovat o vítězství. Byli jsme velmi, velmi blízko. Upřímně si ale myslím, že v normálním závodě bychom byli druzí za Lewisem, protože jsme měli opravdu dobrou rychlost. Je to to, co si zasloužíme,“ řekl Sainz Jr., který získal první stupně vítězů vloni v Brazílii.

„S druhým místem jsem velmi spokojen, celý víkend jsme byli velmi rychlí a dnes jsem mohl celkem snadno dominovat středu pole. Takže s tím musím být spokojen. Musíme být hrdí na rychlost vozu a na to, že jsem se dostal z šesté na druhou pozici, pak stíhal Pierra a dojel za ním o tři nebo čtyři desetiny. Bez červené vlajky bych dojel za Lewisem.“

Norris těsně pod stupni vítězů

Velmi úspěšný závod pro McLaren podtrhl čtvrtým místem v cíli Lando Norris.