Sainz Jr.: Hülkenberg možná lituje kontaktu v prvním kole

Sainz Jr. s Hülkenbergem si po prvních zatáčkách udrželi své startovní pozice. Španěl se přitom snažil zaútočit na šestého Alexandera Albona.

Na pilota Red Bullu se pokusil zaútočit v páté zatáčce vnějškem, ovšem v tu chvíli do něj zezadu narazil Hülkenberg. Po incidentu měl Sainz Jr. defekt pneumatiky a poškozenou podlahu vozu. Do boxů zamířil na konci prvního kola také Hülkenberg.

Hülkenberg nakonec obsadil deváté místo a Sainz Jr. dojel dvanáctý. Podle pilota McLarenu bude Hülkenberg incidentu litovat, jelikož mohli oba získat více bodů.

„Přemýšlel jsem nad předjetím Albona. Nica jsem proto vůbec nesledoval. Měl jsem opravdu dobrý start, Albon bránil vnitřek a já jel vnějškem, pak jsem chtěl zavřít dveře, musel jsem tedy přibrzdit, a to možná Nico viděl jako příležitost,“ řekl Sainz Jr.

„Byl to ambiciózní manévr, po závodě za mnou přišel a řekl, že je mu to líto! Je to škoda, protože to pro nás dnes mohlo být sedmé a osmé místo a možná toho teď lituje.“

Hülkenberg řekl, že se pokusil o útok v páté zatáčce, ale nedokázal zabránit kontaktu.

„Útočil jsem na něj, ale přemisťovali jsme se zleva doprava a on byl vlevo a připravoval si výjezd z páté zatáčky a já byl na vnitřku. Byl jsem vedle něj, pak jsem ale viděl, že najednou celkem agresivně zatočil a nenechal mi místo, takže jsem se snažil z toho stáhnout. Vyjel jsem na vnitřní obrubník, nemohl jsem už ale zabránit kontaktu kolo na kolo. Dostal jsem defekt, a i on měl nějaké poškození,“ popsal Hülkenberg.

Foto: Getty Images / Mark Thompson