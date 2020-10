Sainz Jr. dostal v úvodu McLaren do čela. Předjet mercedesy bylo velmi snadné, řekl

Jezdci Mercedesu spolu s Charlesem Leclercem z Ferrari jako jediní z první desítky startovali do závodu na střední směsi pneumatik. To se jim vymstilo v úvodních kolech, kdy nedokázali pneumatiky zahřát tak rychle jako jezdci na měkké směsi a propadli se pořadím.

Vytěžil na tom pilot McLarenu Carlos Sainz Jr. Ten startoval sedmý, do konce prvního kola se dostal na druhé místo a v následujícím kole se přehnal i před Valtteriho Bottase do vedení.

„Zvláště objet je bylo velmi jednoduché. Nebyla to žádná těžká bitva nebo tak, jen jsem kolem nich projel jako oni většinou projíždí kolem nás,“ řekl Sainz Jr. pro Sky F1.

Klíčové podle Sainze Jr. bylo mít správně zahřáté pneumatiky. „Kladl jsem velký důraz na zahřívací kolo, abych zajistil, že budu mít pneumatiky dostatečně zahřáté. Vidíte pár aut na střední směsi, další na měkké, myslím ale, že těch pár stupňů navíc na měkké sadě a pár stupňů, co jsem jim dal v zahřívacím kole, mi poskytly dobré první kolo.“

Španěla ale v prvním kole překvapil Lewis Hamilton, který brzdil dříve.

„Skoro jsem do něj narazil, protože brzdil velmi brzy, bez problémů jsem ale mohl kolem něj vnějškem projet. Pak jsem viděl Valtteriho, a protože už nepršelo, čekal jsem, že zrychlí. Nevím, byl jsem prostě v pohodě. Měl jsem navrch a snažil se mu ukázat svůj nos, trochu ho znervóznit, on trochu minul vrchol zatáčky. Myslím, že jak jsem mu trochu ukazoval svůj nos, on se musel dívat do zrcátek a netrefil apex zatáčky, mě dostalo do čela.“

Na čele se udržel následující čtyři kola, než zahřáli pneumatiky jezdci Mercedesu a vzali si první dvě pozice zpět. Sainz Jr. se naopak začal propadat a do cíle dojel na šesté pozici.

„V posledních závodech jsme se trápili s nižšími teplotami. Náš vůz má tendenci být ve středních zatáčkách nedotáčivý, to celkem dost ničí levou přední pneumatiku. Je to vlastnost našeho vozu. Musíme stále hledat příčinu, protože dnes, nebýt drolení, bychom po vedení na startu mohli v normálním závodě skončit na čtvrté nebo páté pozici.“

Norris doplatil na kolizi se Strollem

Podobně dobrý start měl také druhý jezdec McLarenu Lando Norris. Ten startoval za Sainzem Jr. osmý, ale dostal se na čtvrté místo za týmového kolegu a oba mercedesy.

Jeho závod ale poznamenal kontakt s Lancem Strollem. Kanaďan se pokusil dostat vnějškem v první zatáčce před Norrise, ale mezi oběma došlo ke kontaktu a oba museli zamířit do boxů.

Na rozdíl od Strolla ale Norris závod dokončil, i když za body na 13. místě.

„Opravdu nevím, co dělal. Šel doleva, což mě dost překvapilo, protože velmi snadno mohl jít na vnitřní stopu,“ řekl Norris.

Podobnou kolizi měl přitom Stroll už v pátečním tréninku s Maxem Verstappenem. „Evidentně se z pátku nepoučil. Nezdá se, že by se poučil z čehokoliv, co udělá. Stává se to u něj často, takže se mu teď budu raději vyhýbat.“