Sainz Jr. dosáhl v deštivé štýrské kvalifikaci nejlepšího výsledku v kariéře

Kvalifikaci na druhý podnik letošní sezóny formule 1 výrazně ovlivnil silný déšť. V „nejtěžších“ podmínkách v kariéře přitom španělský pilot dokázal vylepšit své dosavadní kvalifikační maximum, kterého dosáhl pátým místem na roštu v roce 2015 ve Španělsku, v Maďarsku v roce 2018 a minulý rok v Rusku.

„Jsem velmi šťastný, že jsem se dokázal vrátit. Jedou se dva víkendy po sobě a poprvé ve své kariéře jsem na třetí pozici. Druhá řada je úžasná, obzvlášť když to byla zřejmě jedna z mých nejtěžších kvalifikací, které jsem v kariéře formule 1 absolvoval,“ řekl Sainz Jr.

„Když to shrnu... moje poslední kolo bylo opravdu dobré, ale byla spousta aquaplaningu. Na rovinkách to bylo šílené, sešlápli jste plyn na podlahu a na rovinkách jste klouzali. Užil jsem si to a mluvil jsem s Maxem (Verstappenem) a Lewisem (Hamiltonem) a také oni z toho byli nadšení.“

V nedělním závodě by však již na Red Bull Ringu mělo být sucho. Na základě minulého víkendu, kdy jeho týmový kolega Lando Norris na stejné trati dosáhl stupňů vítězů, je však Sainz Jr. optimistický.

„Vůz byl po testech v Barceloně v závodním režimu lepší, než jsme očekávali. Pro zítřek si celkem věříme, ale v pátek jsme viděli i red bully, ferrari a racing pointy. Upřímně nevím, kde startují, ale je to dobré. Jsem si jistý, že za sebou budu mít Alexe (Albona), Valtteriho (Bottase), bude to pár náročných kol, ale pak snad budu moct jet své tempo.“

Norris na roštu klesne

Lando Norris v kvalifikaci obsadil šesté místo. Od sportovních komisařů ale dostal v pátek trest odsunu o tři pozice na roštu za předjíždění při žlutých vlajkách, který Brita odsune na devátou příčku.

Norrise během pátečního druhého tréninku navíc trápily bolesti v oblasti hrudníku a zad. Mladý Brit se proto obává, že jej tyto potíže ovlivní také v nedělním závodě.

„Nevím, co to je, nejsou to až tolik záda, ale něco uvnitř. Když šlápnu na brzdu a zatočím, cítím při přetížení tlak a způsobuje to velkou bolest, snažíme se přijít na to, o co jde. Dnes je to trochu lepší, protože mám v sobě hodně prášků, ale zítra to bude zřejmě větší výzva,“ přiznal Norris.

„Q1 a Q2 nebyly tak špatné, bylo to jen o zvykání si na podmínky, nejhorší na tom ale byla viditelnost. Ne to, jak se auto chová, ale skutečnost, že nevidíte vůz, který je 5 nebo 10 metrů před vámi.

„Byla to ale i trochu moje vina, v Q3 jsem byl ve špatné pozici. Na začátku jsem odjel pár pěkných kol a moje časy byly dobré, pak jsem ale dojel Oconův renault a neviděl jsem koleje, které vozy přede mnou vytváří.

„Ve druhé zatáčce se tvořilo hodně louží a přes trať teklo hodně vody. Nevěděl jsem, kam jet se svým vozem. Když byly podmínky na trati nejlepší, potýkal jsem se s aquaplaningem a udělal jsem pár chyb. Na mokru jsem toho příliš neodjel, pořádně vlastně jen vloni na Hockenheimu, ale po pár kolech jsem tam odstoupil.“