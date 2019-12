Sainz Jr. až v posledním kole získal důležitý bod v boji o šesté místo

Před posledním závodem sezóny se Španěl dělil o šesté místo s Pierrem Gaslym, který letošní ročník začal u Red Bullu, ale po letní přestávce byl přeřazen do týmu Toro Rosso.

V případě, že by měli i po posledním závodě oba stejně bodů, skončil by šestý Gasly díky druhému místu v Brazílii, zatímco Sainz Jr. skončil letos nejlépe v závodě třetí.

Po technických problémech však Gasly po většinu závodu jel na posledním místě, zatímco Sainz Jr. těsně za bodovanou desítkou na jedenácté pozici.

V posledním kole celé sezóny se Sainzovi Jr. podařilo dostat před desátého Nica Hülkenberga z Renaultu a získat jeden bod, kterým si zajistil konečné šesté místo v celkovém pořadí jezdců.

„To bylo to nejvíce vzrušující poslední kolo. Bylo to pro mě jako boj o titul mistra světa. Přiblížil jsem se Nicovi natolik, abych mohl v deváté zatáčce zaútočit. Rozhodl jsem se z toho ale stáhnout a zkusit to až v jedenácté (zatáčce). Z desáté zatáčky jsem ale neměl takový výjezd, jaký jsem chtěl, přijel jsem proto trochu pozdě a byl jsem daleko vzadu,“ řekl Sainz Jr.

„Viděl jsem na vnitřku prostor, ale bylo ho velmi málo, trochu jako s (Sergiem) Pérezem. Řekl jsem si 'dobře, když to vyšlo s Pérezem, musím se pokusit, aby to vyšlo i s Nicem'. Zaútočil jsem a povedlo se,“ popsal důležitý moment závodu.

„Je to šílené. Na konci šampionátu jsme bojovali v posledním kole v posledním místě k předjetí na této trati. Nebyl to jednoduchý závod, ale mám z něj velkou radost.“

Sainz Jr. také přiznal, že věděl, co je v sázce. „Ano, byl jsem si toho vědom. Věděl jsem to. Kromě toho jsem mohl sledovat také televizi. Věděl jsem, že Gasly je mimo závod.“

Norris svůj souboj naopak prohrál

V posledním kole závodu bojoval o pozici také druhý pilot McLarenu Lando Norris, který sváděl souboj se Sergiem Pérezem.

Mexičan letošního nováčka překonal vnějškem v jedenácté zatáčce posledního kola a dostal se na sedmé místo. Tím také přeskočil svého soupeře v celkovém pořadí v boji o desátou pozici.

„Teď budu znít hrozně, ale udělal mě po vnějšku. Na konci zadní rovinky v jedenácté zatáčce za místem, kde jsou boxy GP2. Bránil jsem, dostal jsem se na vnitřek, on byl na vnějšku. Měl mnohem lepší pneumatiky, já byl nervózní, abych neprobrzdil nebo neudělal něco hloupého, nebyl jsem dostatečně silný,“ přiznal Norris.

„Nezměnil jsem dost svoje myšlení. celý závod jsem byl klidný a uvolněný a jel jsem pomalu. V tu chvíli jsem ale musel být agresivní a jako jezdec jsem se musel změnit. To jsem ale neudělal. Jen jsem zabrzdil, nepomyslel jsem si, že mě předjede vnějškem a musím pustit brzdu a nechat mu méně prostoru. On byl tím jezdcem, kterého jsem měl dnes porazit, a neporazil jsem. Jsem kvůli tomu naštvaný. Zbytek závodu byl dobrý, celé to ale vedlo k tomuto momentu a já selhal v tom, co jsem potřeboval udělat.“

