Sainz jel skvěle, říká Seidl a děkuje celému týmu

Carlos Sainz získal po penalizaci Hamiltona první pódium ve své kariéře ve formuli 1. Pro McLaren to bylo první pódium od Austrálie 2014.

„Samozřejmě je to skvělý úspěch,“ řekl Andreas Seidl pro Motorsport.com poté, co už bylo jisté, že Sainz získá pódium.

„Jsem velmi šťastný za celý tým. Poté, co jsme opravdu tvrdě pracovali tady na trati i v továrně, je skvělé dosáhnout tohoto stupně vítězů a to také proto, že pro Carlose je to první pódium v jeho kariéře.“

„Je to velká motivace k tomu, abychom se ujistili, že v budoucnu budeme tvrdě pracovat a bojovat o pódia díky našemu vlastnímu výkonu.“

„Carlos jel neuvěřitelně a to, jak se bránil na konci ostatním autům na čerstvých pneumatikách...“

McLaren si bodovým přídělem zajistil čtvrté místo v Poháru konstruktérů, což je nejlepší umístění od roku 2012, kdy byl třetí.

„Zajistili jsme si čtvrté místo v mistrovství světa konstruktérů, Carlos získal první pódium ve F1 a McLaren první od roku 2014. Je to neuvěřitelný úspěch pro celý tým a pro Carlose a Landa, kteří tvrdě pracovali po celý rok.“

„Chci poděkovat všem členům týmu. Děkuji. Ráno jsme se probudili po složité sobotě se závazkem nevzdávat se a vrátit se. Podařilo se nám to jako týmu. Udělali jsme složitá strategická rozhodnutí, měli jsme pár skvělých zastávek v boxech, měli jsme v autech dva brilantní jezdce a nakonec jsme si to zasloužili – být na 3. a 8. místě.“

Foto: Getty Images