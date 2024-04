Sainz je za pódium rád, na začátku závodu v něj nevěřil

Vítěz minulého závodu v Austrálii zvolil strategii dvou zastávek, díky které se dostal před Landa Norrise z McLarenu.

„Měl jsem dobrý závod. Abych byl upřímný, jsem velmi šťastný, protože s opotřebením to tady bylo docela složité,“ řekl Sainz.

Teplota trati před startem vystoupala až na 40°C, což je více než v průběhu celého víkendu. Sainz byl proto rád, že v průběhu závodu teplota opět klesla.

„Najednou přišly mraky, opotřebení se výrazně snížilo a já si najednou myslel, že strategie jedné zastávky bude rychlejší, ale my byli na dvouzastávkové. Musel jsem dnes předjet hodně aut a předjíždění bylo zrádné. Jako vždy na Suzuce potřebujete zvládnout poslední šikanu, abyste měli dobrou rychlost do první zatáčky. Dokončil jsem své předjížděcí manévry, ale bylo to složité.“

Poslední stint začal Sainz na pátém místě. Po Norrisově chybě si se svým bývalým týmovým kolegou z McLarenu poradil a následně se dostal i před týmového kolegu Charlese Leclerca.

„Upřímně jsem si myslel, že bude velmi složité dostat se zpátky na čtvrté nebo třetí místo. Když si vzpomenu, jak těžké bylo ve druhém stintu předjet Mercedes, věděl jsem, že budu potřebovat mnohem rychlejší kola, abych se přiblížil Landovi a Charlesovi, nakonec jsme to zvládli. Byl jsem rychlý na tvrdé sadě, mohl jsem na ní opravdu tlačit, předjíždět a získat pódium.“

Čtvrtý Leclerc se chce zaměřit na kvalifikační rychlost

O čtyři pozice si v závodě polepšil Charles Leclerc, který se z osmého místa posunul na čtvrté. Na stupně vítězů mu chybělo šest sekund.

Monačan je spokojen s rychlostí v závodě, kterou na Suzuce předvedl. Do závodu ale startoval až ze čtvrté řady.

A právě jeho výkony v posledních kvalifikacích jej lehce zneklidňují, jelikož Leclerc byl v rychlosti na jedno kolo pravidelně silný.

„Myslím, že to dnes nemohlo být lepší. Nakonec jsem velmi šťastný. Nemyslím, že bychom něco mohli udělat lépe. Rychlost byla opravdu dobrá, práce s pneumatikami, komunikace byla výborná. Jako pilot se ale vždy musíte dívat na negativa v průběhu celého víkendu,“ hodnotí Leclerc.

„A ani v Austrálii ani tady závodní rychlost nebyla problém. Je to moje kvalifikační rychlost, ve své kariéře jsem přitom nebyl zvyklý pracovat na své kvalifikační rychlosti, protože normálně je to v sobotu velmi dobré.

„Jsou to ale už dva závody v řadě, mám problém dostat pneumatiky do správného okna. Na to se teď budu muset v Šanghaji zaměřit, abych byl vyrovnanější v tom okně.“