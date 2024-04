Sainz je teď lepším z jezdců Ferrari, říká Marko. Všímá si i dobrých výkonů Péreze

Pérezovi na konci roku končí u Red Bullu smlouva. Mohl by zůstat? Podle Marka je zatím na rozhodnutí o jezdecké sestavě brzy.

V prvních dvou závodech dojel Pérez na druhém místě za vítězným Verstappenem. Zítra k tomu bude mít v Suzuce opět příležitost. V kvalifikaci skončil druhý a to jen 0,066 sekundy za týmovým kolegou.

„Minulý rok (v Japonsku) to byl Sergiův nejhorší závod. Všechno se tehdy pokazilo, takže si myslím, že je to pro něj obzvlášť uspokojující,“ řekl Marko pro Sky Germany.

„Je vidět, že na to má. Ale možná hraje roli i to, že jsou ve hře smlouvy na příští rok – letos mnohem dříve než obvykle. To se zdá být také velmi motivující.“

Podobnými výkony by se Pérezovy šance na setrvání u Red Bullu mohly určitě zvýšit.

„V dubnu obvykle o jezdcích vůbec nemluvíme. Ale zdá se, že se celá věc nějak hodně posunula. Stále je na to ale ještě brzy. Určitě ještě nějakou dobu počkáme, než se rozhodneme.“

Marko dodal, že Sainz je „určitě dalším jménem, o kterém se dá uvažovat“. V rozhovoru pro oe24.at Sainze chválil.

„Sainz je silná osobnost, ambiciózní a vysoce motivovaný – jednak proto, že ho vyhodili z Ferrari, a jednak kvůli efektu slepého střeva. Momentálně do sebe všechno zapadá, je na neuvěřitelném vrcholu.“

„Vloni to byl určitě Leclerc (kdo byl lepší, pozn. redakce), ale teď bych řekl, že je to určitě Sainz.“