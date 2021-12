Sainz je spokojený se svým letošním progresem

Ferrari má patrně nejvyrovnanější jezdeckou dvojici na startovním roštu. Minimálně výsledky v závodech tomu nasvědčují, i když Leclerc měl v sezóně určitou smůlu. Sainz naopak dokázal bodovat posledních 14 závodů v řadě. Rodák z Madridu je také jezdcem, který asi nejlépe a nejrychleji ze všech zvládl přesun do nového týmu.

Sainz nebyl dříve v sezóně spokojený se svými výkony. V průběhu víkendů nedokázal poskládat vše pěkně dohromady a dostat z auta maximum.

„Už jsem to říkal před tímto závodem, že mám pocit, že jsem nevyužil víkend na maximum. Zatím jsem jako jezdec Ferrari nedal dohromady celý víkend, a to je něco, co jsem byl zvyklý dělat velmi dobře,“ řekl Sainz v srpnu.

Od léta se ale situace změnila. „Myslím, že jsem od září udělal pokrok,“ řekl Sainz v rozhovoru pro svého sponzora Estrella Galicia 0,0. „Tento pokrok mě v posledních čtyřech nebo pěti závodních víkendech posílil. V kvalifikacích i závodech jsem jezdil na hraně svých možností, a díky tomu jsem se neustále umisťoval na bodovaných pozicích.“

„Jsem hrdý na to, že se mi v posledních týdnech podařilo dosáhnout takového pokroku, který mi dodává sebevědomí pro rok 2022.“

V posledním závodě sezóny má Ferrari o co bojovat. Stále není rozhodnuto o třetím místě v Poháru konstruktérů, i když náskok Ferrari na McLaren je vysoký. Pozornost však bude upřena především na souboje o tituly.

„Z mého pohledu si myslím, že to bude opět skvělý zápas, velmi těsný. Jen doufám, že oba jezdci svedou čistý souboj, budou k sobě čestní a všichni si užijeme velkolepý závěr sezony ve formuli 1.“