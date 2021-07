Sainz je klidnější, když zjistil, co způsobilo jeho nehodu v kvalifikaci

Pilot Ferrari se roztočil v poslední zatáčce ještě před dokončením svého prvního pokusu v Q2. Podle jeho slov to bylo „velmi frustrující, ale také velmi překvapivé“.

„Takovou chybu jsem už dlouho neudělal a samozřejmě mě velmi překvapila. Okamžitě jsem zamířil k nám do garáže, abych se na datech podíval, co se stalo a co jsem mohl udělat jinak,“ řekl Sainz.

Důvod jeho nehody byl však prostý. Sainze nachytala změna směru větru v poslední zatáčce. „Když jsem se na to podíval, uklidnil jsem se. Viděl jsem, že jsem do zatáčky vjel o 5 km/h pomaleji než v předchozím kole, zadní vítr měl ale v nárazech 35-40 km/h, zatímco v Q1 to bylo 10 km/h. To mě pravděpodobně poslalo do velké přetáčivosti.

„Je to smolné, zároveň to ale nechci používat jako výmluvu. Myslím, že týmu dlužím omluvu, ale není to věc, nad kterou se budu příliš pozastavovat, protože jsem viděl data a jsem z toho teď klidnější,“ řekl Španěl.

Sainz tak v kvalifikaci obsadil až patnácté místo. „Je to škoda, protože dnes jsem se ve třetím tréninku a v Q1 v autě cítil dobře a cítil jsem, že je na stole dobrý výsledek. Je to ale součást učení. Musím si projít i těmito zkušenostmi, abych byl silnější ve druhé polovině sezóny.“

Leclerc sedmý

Do třetí části kvalifikace se naopak bez větších problémů dostal jeho týmový kolega Charles Leclerc, který se ztrátou 1,077 sekundy obsadil sedmé místo.

„Je to lehké zklamání, jelikož jsme čekali více než sedmé místo. Vysoké teploty dnes nebyly takovým problémem jako vítr. V Q2 zesílil, my se začali trápit s našimi zadními pneumatikami a nemohli jsme naplno využít náš potenciál,“ řekl Leclerc.

„Naše závodní rychlost vypadá dobře, takže jsem optimistický. Není to jednoduchá trať na předjíždění, takže klíčový bude dobrý start.“