Sainz: Ferrari musí pátrat, proč je Red Bull ve Spa tak rychlý

Verstappen a Red Bull jsou během prvního víkendu po letní přestávce dominantní, což vedoucí muž průběžného pořadí potvrdil i suverénním výkonem v kvalifikaci, kde zajel o 632 tisícin rychlejší čas než druhý Sainz.

„Samozřejmě jsem rád, že startuji z pole position. Už tak spokojený nejsem s náskokem, jaký Max tento víkend má a s náskokem, jaký na nás má Red Bull. Musíme dále pátrat po tom, proč je Red Bull na této trati tak rychlý. Startovat z pole position je ale dobré a pokusíme se zítra vyhrát,“ řekl Sainz.

Ačkoliv závěrečný pokus se Sainzovi nepodařil, dokázal porazit druhého jezdce Red Bullu Sergia Péreze.

„Moje první jízda v Q3 byla čistější. Zahřívací kolo bylo divoké, když se hrálo o to, kdo koho potáhne. Nakonec jsem to musel vést já, nemohl jsem se za nikým vyvézt. První kolo stačilo na druhé místo, což jsem věděl, že pro mě znamená pole position,“ dodal Španěl.

„Stále jsem ale trochu zmatený tou velkou ztrátou na Maxe a na Red Bull, což mě nutí přemýšlet, co se stane zítra v závodě, protože si myslím, že naše závodní tempo je o něco lepší než kvalifikační rychlost.“

Leclerc s penalizací

Jedním ze sedmi jezdců, kteří se ve Spa-Francorchamps nevyhnuli penalizaci za nasazení nových komponent pohonné jednotky, je také druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

Monačan zajel v kvalifikaci čtvrtý čas, když za Verstappenem zaostal o 888 tisícin sekundy. Do závodu by však měl startovat z 16. místa.

V Q3 se Ferrari dopustilo chyby, když pro první pokus Leclerca vyslalo na nové měkké sadě pneumatik. Tým měl v plánu vyslat jej pro první pokus na opotřebované sadě a až následně mu dát novou sadu.

„Myslím, že došlo k nedorozumění, o nic nešlo,“ bagatelizoval celou situaci Leclerc.

„Samozřejmě jsem to ale zmínil, protože mě to trochu překvapilo. Nic to ale nezměnilo.

„Je to velká ztráta (na Red Bull). Doufám, že na Zandvoortu se to změní. Předtím ale máme ještě zítra závod, vypadá to, že jsme konkurenceschopnější. Uvidíme.

„I já budu zklamaný, jestli se nevrátím na stupně vítězů. Ale když uvážím, že je (Verstappen) se mnou, tak jestli bude mít rychlost co dnes, pak pro mě bude velmi těžké se vrátit na stupně vítězů. Ale nikdy nevíte. Dobrý první stint, čistý závod a věřím, že se můžeme vrátit do čela.“