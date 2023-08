Sainz: Ferrari musí akceptovat umístění mimo stupně vítězů, pokud na ně nemá

Podle Carlose Sainze na sebe Ferrari vytváří příliš velký tlak, když se nedaří dosahovat dobrých výsledků.

Zatímco vloni Ferrari v první polovině sezony pravidelně bojovalo o vítězství a chvíli se zdálo, že by mohlo zaútočit na oba mistrovské tituly, letos je na tom italská stáj o poznání hůře.

V prvních 12 závodech probíhajícího ročníku získal tým z Maranella pouze tři pódiová umístění (o všechna se postaral Charles Leclerc) a v průběžném hodnocení Poháru konstruktérů mu patří čtvrtá příčka.

Na druhou stranu je situace mezi týmy, které jsou výkonnostně seřazeny za Red Bullem velmi vyrovnaná, takže Ferrari není úplně bez šance, aby letošní sezonu alespoň o něco vylepšilo.

Pilot italské stáje Carlos Sainz navíc v kontextu letošní vyrovnanosti tvrdí, že by Ferrari nemělo považovat výsledky mimo pódiová umístění za tragédii.

„Začátek sezony byl samozřejmě frustrující, když jsme si uvědomili, že Red Bull je o velký krok před námi a že bude těžké mu konkurovat,“ uvedl Sainz, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že jsme všichni očekávali, že naše auto bude konkurenceschopnější, ale startovní pole se hodně vyrovnalo. Zažíváme velké vzestupy a pády, kdy jeden víkend bojujeme o třetí pozici, zatímco ten další pouze o osmé místo. Přitom se může jednat pouze o jednu desetinu na kolo rozdílu, což není hodně,“ reflektuje dosavadní vývoj sezony Španěl.

„Ve Ferrari však vypadá úplně jinak, když dojedete na třetím, nebo na osmém místě. Musíme se s tím prostě smířit a přijmout to. Když během nějakého víkendu bojujeme o pátou příčku, která je maximem možného, musíme to oslavit s tím, že jsme udělali vše co šlo, vzhledem k tomu, co máme letos k dispozici,“ uzavřel Sainz.