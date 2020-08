Sainz doufá, že tým vyřešil problémy s chlazením

22:56 | Fernando Alonso boural v tréninku na Indy 500. Celkově byl před nehodou a krátce před koncem šestý. Video: | Fernando Alonso boural v tréninku na Indy 500. Celkově byl před nehodou a krátce před koncem šestý. Video: odkaz

20:04 | Tým Venturi přesně v okamžiku konce posledního závodu letošní sezóny formule E oznámil, že u nich Felipe Massa končí.

15:02 | Kimi Räikkönen o zákazu kvalifikačních režimů: My to nemáme, takže nás to neovlivní. #Bwoah

14:37 | UPDATE: FIA chce omezit kvalifikační režimy technickou směrnicí. Více na webu.