Sainz doufá, že to bude McLaren, kdo se nejvíce přiblíží prvním třem týmům

McLaren letos skončil jako nejlepší ze zbytku pole za prvními třemi týmy. Carlos Sainz doufá, že to bude právě jeho tým, který v příštím roce jako první sníží ztrátu na první tři týmy.

„Doufám, že to bude McLaren,“ řekl Sainz na akci sponzora Estrella Galicia 0.0.

„Myslím, že na konci letošního roku byl Mercedes méně dominantní. Bylo to vidět v závodech. Některé z nich byly myslím velmi zábavné. Myslím, že rok 2020 bude podobný konci roku 2019 v tom smyslu, že budou i nadále tři dominantní týmy.“

Sainz řekl, že doufá, že to bude právě McLaren, který sníží ztrátu na první tři týmy. Pokud se to týmu povede, pak by Sainz rád zůstal také v roce 2021.

„V současné F1 je získání stupně vítězů velmi obtížné. Pro rok 2020 neexistují žádné pevné cíle. Je důležité zachovat pokrok, který se projevil v tomto roce a snížit ztrátu na velké týmy. Rok 2021 otevře nové příležitosti.“

„Bude to skvělá příležitost pro všechny – pro formuli 1, pro týmy, pro jezdce. Začínáme tak trochu od nuly. Doufám, že formule 1 bude mnohem konkurenceschopnější než dnes.“

„Sleduji a vím o všech krocích, které budou udělány v letech 2020 a 2021. Nemůžete to příliš ovlivnit, protože nakonec je to tým, který generuje větší přítlak a ne já.“

Foto: Getty Images / Clive Mason