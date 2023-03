Sainz doufá, že Ferrari bude v Džiddě bojovat o pódium. Porážka Red Bullu ale bude prý těžká

Podle Carlose Sainze je Džidda jiný okruh než Bahrajn. Španěl doufá, že forma Ferrari bude ve druhém závodě sezóny lepší.

„Chci si to myslet, ano,“ reagoval Sainz na dotaz, zda bude Ferrari v Bahrajnu bojovat o stupně vítězů.

„Trať je úplně jiná než v Bahrajnu. Má odlišný asfalt, rychlostní charakter, úroveň křídla, se kterým pojedeme, je jiná. Všechno je prostě trochu jiné ve srovnání s Bahrajnem. Mám pocit, že budeme o něco konkurenceschopnější. Dost na to, abychom porazili Red Bully? Vzhledem k tomu, jak byli konkurenceschopní a silní v Bahrajnu, to bude nesmírně obtížné.“

„Ale po Bahrajnu chci být optimističtější a cítím, že tento víkend máme dobrou šanci vrátit se na stupně vítězů.“

Problémy se spolehlivostí

O stupně vítězů připravila Ferrari v Bahrajnu porucha pohonné jednotky ve voze Charlese Leclerca. Monačana kvůli tomu čeká v Džiddě penalizace. Na startu klesne o deset míst.

„Nejsme samozřejmě spokojeni s tím, že jsme měli v prvním víkendu poruchu baterie a řídicí jednotky.“

„Ale je to poprvé po velmi, velmi dlouhé době, co jsme tuto poruchu zaznamenali. Zaskočilo nás to. Zavádíme věci, abychom to vyřešili, a jsem si celkem jistý, že jsme schopni to v krátké době napravit.“

„Samozřejmě, že Charlesův trest není ideální, ale je to jen první závod. Jestli nás něco rok 2022 naučil, tak to, že nejde o to, jak začnete, ale jak skončíte. Budeme se snažit navázat na to a hlavně teď nakopnout vývoj a pokusit se auto co nejvíce vylepšit.“