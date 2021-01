Sainz doufá, že bude mít s Leclercem podobně „speciální vztah“ jako s Norrisem u McLarenu

S Norrisem měl přitom Španěl u britského týmu dobrý vztah jak na trati, tak mimo ni. McLaren díky tomu dosáhl na třetí místo v Poháru konstruktérů, čímž zaznamenal nejlepší výsledek od roku 2012.

„Na jednu stranu je to náročné, protože (Norris) je také velmi rychlý a uvolněný, takže musíte zvládnout dvě věci. Zároveň je ale fajn mít někoho, u koho jste po kvalifikaci nebo závodě buď šťastní nebo smutní, protože vás porazil nebo jste porazili vy jeho, do závodu ale vstupuje s otevřenou myslí a nesnaží se před nikým nic skrývat,“ řekl Sainz Autosportu.

„Ke svému soupeři a týmovému kolegovi jste upřímní, pogratulujete mu a oceníte práci, kterou odvedl a naopak. Považuji to za speciální vztah a rád bych takový měl i v budoucnu. Tým a celé pracovní prostředí je díky tomu mnohem méně pod tlakem. Každému to jen usnadňuje život a tým se díky tomu může posunout dopředu mnohem rychleji a lepším způsobem.“

Vztah Leclerca se Sebastianem Vettelem, kterého Sainz u Ferrari nahrazuje, byl poznamenán několika vzájemnými kolizemi jako například ve Velké ceně Brazílie v roce 2019.

Sainz podle svých slov už před podepsáním smlouvy s Ferrari vycházel s Leclercem dobře a již spolu mluvili o plánech na letošní sezónu.

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem s Charlesem nemluvil. Samozřejmě věnuji pozornost tomu, co se tu děje, a občas mu pokládám otázky. Dokud se nedostanete do týmu, je těžké pochopit a vědět, co se tam děje. Můj vztah s Charlesem je velmi dobrý a očekávám, že spolu v budoucnu budeme dobře vycházet.“