Sainz dostal za blokování Gaslyho penalizaci. Na startu klesne o tři místa

Carlos Sainz byl po kvalifikaci vyšetřován za blokování Pierra Gaslyho. Sportovní komisaři mu udělili penalizaci. Na startu klesne o tři místa.

Před dvěma týdny dostal Pierre Gasly penalizaci za blokování Sainze v kvalifikaci. Nebyl to jediný trest. Gasly se propadl celkem o šest míst, protože blokoval také Hamiltona.

V Kanadě se situace obrátila a byl to Sainz, kdo blokoval Gaslyho. Pro jezdce Alpine to však mělo vážnější důsledky – nepostoupil z první části kvalifikace.

Sainz za to dostal stejný trest – na startovním roštu klesne o tři místa a propadne se tak z osmého na jedenácté místo.

Sainz uvedl, že byl překvapen, že ho Cunoda ve 13. zatáčce předjel a v důsledku toho zrychlil na začátku svého rychlého kola pozdě. Stewardi mu to sice uznali, ale podle nich i tak nesl převážnou vinu na incidentu s Gaslym, kterého zablokoval.

Gasly byl naštvaný

Pierre Gasly byl po kvalifikaci velmi naštvaný. „Myslím si, že je naprosto nepřijatelné řídit tak, jak řídil Carlos,“ řekl Gasly. „Je to tak jednoduché. Já jedu rychlostí 300 km/h, on se v poslední šikaně pohybuje rychlostí 30 km/h a soustředí se jen na své kolo, ale na závodní trati nejste sami.“

„Zaprvé jsem ani nemohl dokončit kolo, které by nás snadno dostalo do první šestky, a zadruhé to bylo extrémně nebezpečné a zbytečné.“

„Jsem tady na sedmnáctém místě, přestože máme na to, abychom se v těchto podmínkách dostali do první desítky, osmičky nebo dokonce šestky, takže ať už rozhodnou jakkoli, dobře, poškodí ho to, ale nevrátí nám to kvalifikaci, kterou jsme měli mít.“

„Minule jsem byl v opačné situaci, ale kluci (Verstappen a Sainz) skončili na prvním a druhém místě a na jejich závod to nemělo vliv.“