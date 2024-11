Sainz do Red Bullu? Horner to popírá

Gabriel Bortoleto doplní Nica Hülkenberga u Sauberu, takže nám zůstává volná už jen jedna sedačka. Dnes v ní sedí Liam Lawson, který nahradil Daniela Ricciarda a místo má jisté do konce roku.

Lawson by mohl pokračovat u Racing Bulls, nebo by mohl nahradit Sergia Péreze u Red Bullu. Do hry by mohl vstoupit Franco Colapinto, pro kterého platí stejné dvě možnosti – Red Bull nebo Racing Bulls.

V pátek v São Paulu byl Christian Horner spatřen na odchodu ze zázemí Williamsu. James Vowles to vysvětloval tím, že mají nového sponzora v oblasti kávy a Horner přišel ochutnat. Williams před pár dny skutečně potvrdil rozšíření partnerství s Gulf Oil International. Od příštího roku se na vozech objeví i logo jejich kávy Reviva, která bude „oficiálním kávovým partnerem týmu“.

Předpokládalo se, že by Horner mohl jednat o Colapintovi, ale objevily se i divočejší spekulace, podle kterých bylo ve hře jméno Carlose Sainze. Španěl podepsal smlouvu s Williamsem, ale Red Bull by se ho mohl pokusit přetáhnout k sobě, aby nahradil Péreze.

Je to ale spíše méně pravděpodobné. Red Bull mohl mít Sainze už dříve, ale předpokládá se, že překážkou byla obava z napětí mezi ním a Verstappenem – které už panovalo v době, kdy oba jezdili za Toro Rosso.

Podle webu The Race není Sainz ve hře, což pro talkSPORT potvrdil i Christian Horner.

„V paddocku Formule 1 je vždy spousta spekulací,“ odpověděl Horner v rozhovoru pro talkSPORT na otázku, zda se po Sainzovi poohlíží.

„Carlos Sainz bude příští rok jezdcem Williamsu. Je to skvělý jezdec, nedávno měl skvělé vítězství v Mexiku a myslím, že bude pro tento tým velmi dobrý.“

Když byl Horner dotázán, zda Red Bull zvažuje přestup současného jezdce Ferrari, přestože se zavázal, že příští rok nastoupí do Williamsu, upřesnil: „Ne, Carlos je zavázán Williamsu a nebyl by součástí našich plánů pro příští rok.“