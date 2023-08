Sainz chtěl číhat na chybu Verstappena. Nyní doufá, že postoupí do Q3

Jezdci Ferrari nebyli po pátku v Nizozemsku příliš spokojeni.

Carlos Sainz ve čtvrtek řekl, že doufá, že Red Bull udělá v sezóně nějakou chybu a on „tam bude“, aby toho využil a byl to právě on, kdo získá vítězství. V Zandvoortu ale rudým zatím nedaří.

V prvním tréninku nahradil Sainze Švarcman, který skončil 19. Sainz byl pak 16. Leclerc skončil na 16. a 11. místě.

„Bohužel zatím nevypadáme příliš konkurenceschopně,“ řekl Sainz pro F1 TV. „Budeme muset najít nějaký čas na kolo, nějaký přítlak, nějakou rovnováhu, protože dnešek byl pro tým náročný.“

„Myslím, že něco podobného jsme viděli v Maďarsku, kde jsme jeli na trati s vyšším přítlakem a z nějakého důvodu jsme nezískali tolik přítlaku jako ostatní, když jsme přešli na větší zadní křídla.“

„Z naší strany je třeba udělat domácí úkoly, abychom pochopili, proč kloužeme více než ostatní.“

„Pokud chceme bojovat o první místa v kvalifikaci a poté i v neděli, potřebuje hodně velký výkonnostní posun vpřed.“

„Je tu prostor pro zlepšení, ale když se podíváte zpět na Maďarsko, bojovali jsme o to, abychom se dostali do Q3. Tento víkend by to mohlo být něco podobného, zejména s ohledem na to, jak je pole těsné.“

„Měli jsme docela dost potíží,“ řekl Charles Leclerc. „Druhý trénink šel správným směrem, ale pro zítřek musíme ještě udělat krok vpřed.“

„Pocit nebyl skvělý, je tu velký prostor pro zlepšení, ale teď musíme udělat krok vpřed a před zítřkem zjistit, co bylo špatně.“

Na otázku, jak velké změny je třeba provést, aby se oživilo tempo Ferrari, Leclerc odpověděl: „Myslím, že je to dolaďování, protože už mezi prvním a druhým tréninkem jsme udělali několik malých změn a šlo to správným směrem, takže to samé musíme udělat i pro zítřek. Teď jde o to, abychom se pokusili dostat auto do správného okna, což se nám zatím nepovedlo.“

„Mám ale jasnou představu o tom, co od auta chci. Pak musíme najít správné nastavení, abychom obešli naše problémy. Věřím, že to půjde. Normálně nám to docela jde. Musíme udělat krok dopředu... momentálně nevyužíváme náš balík na maximum.“