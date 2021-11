Sainz chce ve sprintu překonat Gaslyho

Sainz odstartuje do sprintu ze šestého místa za jezdci Red Bullu, Mercedesu a Gaslym. Za sebou bude mít týmového kolegu a oba jezdce McLarenu.

„Byla to pozitivní kvalifikace, protože pokračuji ve zlepšování svého jízdního stylu a pocitu z jízdy s tímto vozem na všech typech okruhů a za všech podmínek,“ řekl Carlos Sainz.

„Podávám stabilnější výkony a dnes to byl dobrý den. Jediná špatná věc je, že AlphaTauri má zřejmě o něco větší tempo, takže cílem pro zítřek je pokusit se porazit Pierra Gaslyho.“

„Klíčem k dobrým šancím v neděli je mít zítra čistý závod, takže se budeme snažit být v co nejlepší pozici, abychom víkend maximálně využili. Chci poděkovat celému týmu za to, že včera zůstal dlouho do noci a odvedl tak dobrou práci, abychom dnes měli konkurenceschopné auto.“