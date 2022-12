Sainz chce příští rok „konzistentního Carlose ze sezóny 2021“

Letošní sezóna sice Carlosu Sainzovi přinesla první vítězství ve formuli 1, celkem šest závodů ale naopak nedokončil. Příští rok proto chce dosahovat vyrovnanějších výsledků.

150 závodů musel Sainz čekat na své první vítězství ve formuli 1. Dočkal se letos, když v barvách Ferrari vyhrál po startu z pole position Velkou cenu Velké Británie. Kromě Silverstonu startoval z nejvýhodnější pozice ještě v Belgii a Austinu.

V celkovém hodnocení ztratil na svého týmového kolegu Charlese Leclerca 62 bodů, a to i kvůli šesti odstoupením v závodech, zatímco Monačan nedojel jen třikrát. V Austinu byl přitom Sainz vyřazen Georgem Russellem v první zatáčce. V Rakousku pak mířil za druhým místem, když jej ze závodu vyřadil problém s pohonnou jednotkou.

Z letošní sezóny si bude Sainz podle svých slov „navždy pamatovat spoustu dobrých věcí“, příští rok chce mít ale konzistentnější sezónu.

„Na začátku jsem měl dvě odstoupení za sebou (Melbourne a Imola) a nakonec jsem jezdil dobře, měl jsem ale nehodu v Austinu, kde jsem startoval z pole position, a ani auto už nemělo na vítězství,“ řekl Sainz.

„Měl jsem spoustu vzestupů a pádů. Příští rok tu snad bude méně slabých chvil a spousta těch vrcholných, aby mohla být sezóna vyrovnanější.“

Sainz už ví, co to znamená vyhrát velkou cenu F1 a jako to je bojovat na čele startovního pole. Dalším krokem je pro něj udržet se na čele celý rok a dosahovat v průběhu sezóny vyrovnaných výsledků, jako se mu podle jeho názoru povedlo v sezóně 2021.

„Mým cílem je být konzistentní. Už vím, jaké to je vyhrát závod, když ale chcete vyhrát mistrovství světa, musíte být vyrovnaní. Když jste vpředu, nejhorší výsledek je páté nebo šesté místo, ale s šesti nebo sedmi odstoupeními, co jsme měli, ztratíte hodně bodů a tím přijdete o šanci na titul, ačkoliv je pravda, že Verstappen a Red Bull byli silnější.

„Věřím, že když se naučím těch pár lekcí a vrátím se k tomu konzistentnímu Carlosovi ze sezóny 2021, který dokončí všechny závody, mohu bojovat o titul.“

V celkovém pořadí obsadil Sainz páté místo. Šance bojovat o titul byla podle něj ale „blízká i vzdálená zároveň“.

„Blízko, protože jsem v jednom z nejlepších týmů na světě, ve F1 je ale vysoká úroveň z hlediska týmů i jezdců. Rok co rok vynakládám úsilí a touhu, pak se ale musí sejít okolnosti, abychom měli jedno z nejlepších aut a využili toho.

„Letos to byl první rok, kdy jsem měl opravdu konkurenceschopné auto a hodně mě to naučilo. Jsem si jistý, že toho využiji ke zlepšení do budoucna,“ uzavřel Sainz.