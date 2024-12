Sainz byl profesionální až do jeho úplného konce ve Ferrari. Rozlučka s ním byla emotivní, říká Vasseur

Čtyřleté angažmá Carlose Sainze u Ferrari se nachýlilo ke svému konci.

Španěl se s italským týmem rozloučil po sezoně, která pro něj byla v řadě ohledech nejúspěšnější v kariéře, když si vytvořil rekord v počtu získaných bodů (290) i výher (2).

Rodák z Madridu navíc Ferrari významně pomohl k tomu, že Scuderie poprvé od roku 2008 bojovala o titul v Poháru konstruktérů až do posledního kola závěrečné velké ceny sezony.

Toho všeho přitom Sainz dosáhl při vědomí, kdy věděl, že u Ferrari po ročníku 2024 skončí, jelikož byl jeho konec v týmu potvrzen ještě před jeho březnovým startem v Bahrajnu.

Za svůj přístup a výkony si dokonce Sainz od Ferrari vysloužil zajímavý dárek na rozloučenou: krátký test na okruhu ve Fioranu, ke kterému byl přizván i jeho otec a veleúspěšný rallyeový závodník Carlos Sainz senior. V rámci testu oba Sainzové usedli za volant vozu Ferrari F1-75 z roku 2022.

„Byl to ten nejlepší způsob, jak jim poděkovat za to, co pro tým udělali,“ uvedl ke speciální rozlučce šéf Ferrari Frédéric Vasseur, jehož slova cituje web RacingNews.com.

Vasseur rovněž zhodnotil poslední sezonu Sainze ve Ferrari, v rámci které triumfoval v Austrálii, krátce poté, co prodělal operaci slepého střeva, a dále potom i v Mexiku.

„Myslím, že s Carlosem jsme měli minimálně dvě dobré sezony. Asi nejemotivnější část letošní sezony pro mě byla v Melbourne, kde po operaci vyhrál závod,“ zavzpomínal Francouz, který rovněž vyzdvihl Sainzovy výkony po loňské letní přestávce, kdy dokázal získat pole position v Monze a vyhrát v Singapuru.

Vasseur také promluvil o příjemnostech, které souvisely s oznámením Španělovi, že bude nahrazen Lewisem Hamiltonem.

„Vím, že to pro něj nebyla jednoduchá situace, když jsem mu musel v únoru zavolat... Po celý rok si však dokázal udržet stejný přístup a být velmi profesionální. Byl velmi oddaný bojovat až do poslední zatáčky posledního kola posledního závodu. Úterní rozloučení bylo emotivní, a to i pro jeho otce,“ dodal Vasseur.