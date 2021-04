Sainz by chtěl u Ferrari jezdit vedle Schumachera nebo Gillese Villeneuvea

Za Ferrari jezdilo na 110 jezdců. Carlose Sainze se zeptali, vedle kterého z mnoha jezdců by rád jezdil, pokud by měl tu možnost.

„V historii Ferrari je mnoho jezdců, se kterými bych chtěl závodit,“ řekl Sainz pro Il Corriere della Sera.

„Kdybych si měl vybrat jednoho, byl by to Michael Schumacher z roku 2004. V nejlepších letech. Rád bych zevnitř zažil, jak se stal vedoucí postavou Ferrari. Být jeho týmovým kolegou by mi umožnilo vidět jeho talent zevnitř. Schumi byl agresivní, zabiják.“

„Také bych velmi rád jezdil s Gillesem Villeneuvem. Nikdy jsem neviděl jeho závod, ale slyšel jsem svého otce, který o něm při několika příležitostech mluvil a také jsem ho viděl ve videích na YouTube. Na seznamu by byl určitě také Lauda a samozřejmě Fernando.“

„Fernanda ale už hodně znám. Možná bych u něj nebyl tak zvědavý, jako u Gillese nebo Michaela, protože proti Fernandovi jsem několikrát závodil.“

Sainz také prozradil, že velmi často mluví s předsedou představenstva Johnem Elkannem.

„S Elkannem mluvím hodně, více, než jsem čekal. Dělá si starosti se vším, neustále nám volá a ptá se nás na mnoho věcí.“

„Ferrari je jako Real Madrid. Jsou to dva nejslavnější týmy na světě ve svém sportu. Ferrari je připraveno vyhrát, každý sport má své cykly. Snažíme se, abychom se co nejdříve dostali zpět na vrchol. Na na druhou stranu Real Madrid před rokem 2014 čekal 12 let na vítězství v Lize mistrů.“