Sainz: Barcelona odhalila problémy, které má Ferrari s pneumatikami

Carlos Sainz nedokázal využít startu z první řady a v domácí Velké ceně Španělska formule 1 přivezl své Ferrari do cíle až na pátém místě.

Díky tomu, že startoval na měkčí sadě než z pole position vyrážející Verstappen, sice Sainz zaútočil na první místo do úvodní zatáčky, postupně ale začal ztrácet.

Po brzké první zastávce, kdy Sainz přezul z měkké na tvrdou, se před něj dostal Lewis Hamilton na čerstvější a rychlejší střední sadě.

Na stupně vítězů se spolu s Verstappenem a Hamiltonem dostal i další pilot Mercedesu George Russell. Před Sainze se v závěru dostal ještě druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez.

„Celý závod jsem strávil jen staráním se o pneumatiky, protože víme, že jsme na ně velmi tvrdí a na tomto okruhu, který je náročný na pneumatiky, jsem nemohl tlačit,“ řekl Sainz.

„Víme, že je to slabina našeho vozu. Přijeli jsme na okruh, který opotřebovává gumy a závod se tam jede na dvě zastávky. Celý závod jsme se proto jen snažili držet cílů pro stinty, přesto jsme v některých zaostali.

„Na okruhu jako je tento se projevují slabiny našeho vozu s tím, jak rychlé jsou tady zatáčky a jak tvrdí jsme na pneumatiky. Také to ale ukazuje, že včera jsme museli zajet opravdu dobré kolo. Myslím, že dnes jsme se vrátili tam, kde auto v tuto chvíli z pohledu závodní rychlosti je. Tento typ okruhů nám zřejmě nesedí.“

Ferrari ve Španělsku nasadilo vylepšení včetně upravených bočnic, podle Sainze je ale těžké určit, zda vylepšení fungovala.

„Zřejmě jsme je nasadili na náš nejslabší okruh v této sezóně. Takže jsme z nich zřejmě neviděli to nejlepší. Stále si myslím, že i s poskakováním a problémy v rychlých zatáčkách, které jsme tu měli, tady nikdy nebudeme příliš konkurenceschopní.

„Na hodnocení je příliš brzy, vynaložili ale obrovské úsilí, aby je sem přivezli, takže klobouk dolů celé továrně.“

Leclerc bez bodů

Na víkend ve Španělsku bude chtít co nejrychleji zapomenout Charles Leclerc. Monačan v kvalifikaci skončil až devatenáctý, do závodu po změně nastavení startoval z boxů a do cíle dojel za body na jedenáctém místě.

„Abych byl upřímný, trápíme se více, než jsme očekávali. Letos jsme už měli pár smolných dnů,“ řekl Leclerc.

„V prvním stintu jsme měli tvrdou sadu. Čekali jsme, že to bude dobrá guma, ale z nějakého důvodu byla špatná. Neměla vůbec žádnou přilnavost, hlavně přední. Omezení byla úplně jiná než v kvalifikaci, dnes jsme očekávali více, ze druhé tvrdé sady jsem měl z nějakého důvodu už dobrý pocit. Ve druhém a třetím stintu to už bylo lepší.“