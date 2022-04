Sainz: Austrálie mi ukázala, že pro boj o vítězství musí být vše perfektní

Španěl prožil v Melbourne víkend k zapomenutí. Vše se začalo hroutit v kvalifikaci, kdy kvůli přerušení nestihl dokončit svůj první měřený pokus v Q3, následně měli mechanici problém nastartovat jeho monopost a on tak neměl čas dostatečně zahřát pneumatiky pro další pokus.

Katastrofální víkend pro Sainze vyvrcholil v neděli, kdy mu muselo Ferrari před startem vyměnit volant, na startu se propadl a ve druhém kole se roztočil a zůstal zahrabaný v kačírku mimo trať.

Jeho týmový kolega Charles Leclerc naopak prožil jeden z nejlepších víkendů kariéry. Po startu z pole position byl ve vedení v každém kole závodu, získal druhé letošní vítězství, zajel nejrychlejší kolo a navýšil své vedení v průběžném pořadí mistrovství světa.

Sainz neskrýval zklamání z toho, jak pro něj víkend v Austrálii dopadl. Ukázalo se podle něj, jak je důležité, aby on a jeho tým pro úspěch udělal všechno správně.

„Charles jezdí velmi dobře. Jak řekl, velmi dobře porozuměl tomuto vozu a dělá s ním velké věci,“ řekl Sainz.

„Samozřejmě je to skvělé auto, věřím ale také, že zajíždí velmi dobré závody a podává velmi dobré výkony. Těšil jsem se proto na kvalifikaci a závod, až uvidím, jak jsem se zlepšil.

„Bohužel k tomu ale nedošlo. Vždy byl jeden závod, ve kterém se mi nic nedařilo, a vždy byl závod, kde jsem nakonec udělal chybu. Teď je důležité se z toho poučit.

„Důležité je se vrátit a pokusit se být lepší a podívat se více na každý jeden detail, protože s autem, které letos máme, mám pocit, že v každém závodě, který nedokončíte, ztratíte velké množství bodů, které jste mohli získat.“

Víkend v Melbourne byl podle Sainze jedním z nejhorších v kariéře formule 1.

„Nepamatuji si přesně na mých dalších 100 a něco závodů ve F1, takže je těžké určit, zda to byl ten nejhorší, ale byl to rozhodně víkend, který se zdál, že bude dobrý. Zdálo se, že se v autě cítím více jako doma a během víkendu jsem dal dohromady nějaká slušná kola,“ řekl Sainz, kterému v průběžném pořadí patří třetí pozice.

„A najednou se z toho všeho stal pravděpodobně jeden z mých nejhorších víkendů. Nechci to bagatelizovat. Důležité je, že jsem se z toho poučil já, stejně jako tým. Musíme být perfektní a silnější ve všech aspektech. A mít stále na paměti, že v dalších 20 závodech do konce sezóny se může stát cokoliv.

„Tento víkend můžeme použít jen jako vzpruhu, poučit se z něj a mít dalších 20 dokonalých závodů.“

Ferrari se také podívá na to, zda za Sainzovým špatným startem a problémy v prvním kole mohla náhlá výměna volantu krátce před startem.

„Museli jsme jej vyměnit na roštu těsně před zahřívacím kolem. Ovlivnilo to samotný start? Zkoumáme to, protože nastavení na volantu by mělo být totožné. Při samotném startu se aktivoval anti-stall systém, takže se podíváme na data, abychom zjistili, co se stalo,“ řekl šéf týmu Mattia Binotto.