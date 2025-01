Šachovnicová vlajka Maxe Verstappena. Mimo body dojel naposledy před 8 lety

Max Verstappen dokázal v roce 2023 vyhrát 19 z 22 závodů v sezóně, což je rekord. My jsme se ale podívali na jeho kariéru trochu jinak – na celkové výsledky jeho 209 startů ve F1 a na kterých pozicích dojel.

V průběhu 209 startů Verstappen celken 32krát závod nedokončil, což je 15,3 % závodů. Pro srovnání – Lewis Hamilton má v současné době přesně stejný počet nedokončených závodů. Na kontě má ale 356 startů, takže to u něj dělá jen 9 %.

Na druhou stranu, pokud už Verstappen dokončí závod, většinou dojede na bodech. Mimo bodované pozice dojel jen pětkrát ve své kariéře a z toho čtyřikrát se tak stalo ještě v barvách Toro Rosso. V Red Bullu dojel mimo body jen jednou – ve Velké ceně Belgie 2016.

Do závodu sice odstartoval z druhého místa ale v cíli závodu byl 11. se ztrátou 5,2 sekundy na desátého Felipeho Massu. Od tohoto závodu uplynulo 8 let a 5 měsíců.

Pokud bychom se podívali na startovní pozice a pozice v cíli, tak Max Verstappen ve své kariéře získal k dobru 262 pozic, což je v průměru 1,48 na závod.

Nejvíce to bylo v Rusku v roce 2021, kde se po startu z 20. místa dokázal dostal na druhé. Na druhém místě je Velká cena USA 2018, kde to byl postup o 16 pozic (opět na druhé místo), což je stejně jako v Brazílii vloni, kde ale dokázal vyhrát. Nejvíce pozic oproti startu ztratil Verstappen v již zmíněné Velké ceně Belgie 2016, kde to bylo 9 míst.