S Verstappenem vycházím dobře, tvrdí Sainz, který jejich dřívější rivalitu označil za „zdravou“

Carlos Sainz odmítl, že by mezi ním a Maxem Verstappenem panovala dlouholetá tenze.

Přestože bylo prakticky rok dopředu známo, že bude Carlos Sainz po sezoně 2024 končit u Ferrari, žádný z tzv. top týmů neprojevil o jeho služby zájem. A to například ani Red Bull, který se na konci loňské sezony předčasně rozloučil se Sergiem Pérezem, aby dal následně přednost jezdci „z vlastních řad“ –⁠⁠⁠⁠ tedy Liamu Lawsonovi...

Ať už byly důvody, proč Red Bull o Sainzovi, coby zkušenému čtyřnásobnému vítězi ani neuvažoval, jakékoliv, podle samotného Španěla nebyl problém v tom, že by mezi ním a hlavní hvězdou rakouské stáje Maxem Verstappenem byly nějaké spory.

V tomto kontextu připomeňme, že se má všeobecně za to, že vztahy mezi Sainzem a Verstappenem nebyly v roce 2015, kdy oba debutovali u týmu Scuderia Toro Rosso, úplně idylické, a to nejspíš ani mezi jejich otci.

„Jediné, co bych mohl k tomu říct, je, že si s Maxem opravdu rozumím. Je to něco, co lidé zvenčí nevidí,“ prohlásil nyní Sainz v podcastu High Performance.

„Ano, v prvním roce našeho působení ve formuli 1 u Toro Rosso jsme spolu soupeřili, ale byla to relativně zdravá rivalita, ale teď spolu vycházíme opravdu dobře. Pokud to měl být důvod toho, proč mě (v Red Bullu) nechtěli mít vedle Maxe, tak tomu nerozumím. Myslím si totiž, že bychom byli v rámci formule 1 velmi silná dvojice,“ dodal na toto téma současný pilot Williamsu.