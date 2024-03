S Verstappenem v jednom týmu? Věřím, že mohu porazit každého na startovním roštu, říká Russell

Může vnitřní pnutí u Red Bull vyústit v odchod některých klíčových postav z týmu a bude mezi nimi Max Verstappen? V posledních dnech se hodně spekuluje o jeho možném odchodu z Red Bullu a přestupu k Mercedesu.

Ačkoliv to nyní nedává žádný smysl, v roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky a papírově (to je třeba zdůraznit) je na tom Red Bull jako nový výrobce samozřejmě hůře než zavedení výrobci.

Jedno je jisté. George Russell jede svou třetí a poslední sezónu vedle Lewise Hamiltona. Na konci sezóny odejde Hamilton k Ferrari.

Dosud je to souboj relativně vyrovnaný. Russell získal 1 vítězství a celkově 10 pódií. Hamilton během spolupráce s Russellem nevyhrál, ale získal o 5 pódií více. Z hlediska bodů je to vyrovnanější – Russell jich získal 460 a Hamilton o 20 více.

„Každý tým chce mít nejlepší jezdeckou sestavu,“ řekl Russell v Džiddě. „V současné době je Max nejlepším jezdcem na startovním roštu. Kdyby měl jakýkoli tým možnost podepsat smlouvu s Maxem, stoprocentně by ji využil.“

„Myslím, že otázka je spíše na druhé straně, na straně jeho a Red Bullu – tam se toho děje strašně moc. Nevíme, co se skutečně děje za zavřenými dveřmi, a nakonec nám do toho teď nic není. Ale bylo by to vzrušující.“

Russell věří, že by dokázal Verstappenovi konkurovat. „Je to už moje třetí sezona po boku Lewise, který je nejlepším jezdcem všech dob. Mám pocit, že jsem po jeho boku odvedl docela dobrou práci.“

„Ať už by se vedle mě příští rok nebo v dalších letech postavil kdokoli, uvítám to. Vítám výzvy.“

„Vždy chcete závodit proti těm nejlepším. Nakonec se ale soustředím jen sám na sebe. Věřím si, věřím, že mohu porazit každého na startovním roštu. Musíte mít prostě takovou mentalitu. Mít v posledních dvou letech Lewise jako referenci bylo určitě docela dobré měřítko.“