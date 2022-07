S Verstappenem nešlo držet krok. Podle Hamiltona byl ve Francii moc rychlý

Lewis Hamilton přiznal, že na něj udělala dojem Verstappenova rychlost na rovince Mistral. Celkově to ale tak špatné nebylo. Hamilton dojel „jen“ 10 sekund za Verstappenem. Pomohl ale samozřejmě safety car a také Verstappen nejspíše nejel tak rychle, jak by mohl.

„Snažil jsem se držet krok s Maxem, ale byl tak rychlý,“ řekl Hamilton. „Držel jsem se s ním možná dvě kola, ale na rovince jsem jel naplno a on se vzdaloval.“

„Myslím, že dnešek byl jedním z největších deficitů na rovince, jaký jsme měli. Pokud na rovinkách ztrácíte tři nebo čtyři desetiny, nedá se s tím nic dělat.“

„Musíme pracovat na tom, abychom to do budoucna vylepšili. Jsem si jistý, že existuje několik dalších oblastí, ve kterých bychom mohli být lepší.“

Hamilton se také vyjádřil o konci Leclerca v závodě. „Je mi líto Charlese. Odvádí skvělou práci, stejně jako Carlos. Není ale snadné mít takové tempo a výkon a udržet si ho. Je to těžká práce a cítím s celým týmem, protože vím, jaký to může být pocit.“

„Ale je to skvělý tým a budou i nadále držet hlavy sklopené. Ano, ztráty jsou velké a pro Maxe je to celkem jasná věc, ale vpředu se toho může ještě hodně pokazit, takže bych jim jen doporučil, aby na to i dál tlačili.“