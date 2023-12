S týmovým kolegou Strollem máme unikátní vztah, tvrdí Alonso

Fernando Alonso a Lance Stroll mají za sebou první sezonu u Astonu Martin. Jasně úspěšnější byl během ní prvně jmenovaný, který svého o 18 let mladšího týmového kolegu zcela zastínil, když získal takřka třikrát tolik bodů co on, a v celkovém pořadí skončil čtvrtý, tedy o šest pozic výš než Kanaďan.

Navzdory velkým výkonnostním rozdílům nicméně Alonso svého parťáka, jehož otcem je spolumajitel týmu Aston Martin Lawrence Stroll, chválí, a to především za přístup a odhodlání.

„Myslím, že máme velmi unikátní vztah, pokud bych to měl porovnat s tím, co jsem zažil v jiných týmech, pro které jsem jezdil, i s tím, jak to momentálně funguje jinde, kde to znám,“ prohlásil podle webu PlanetF1 Alonso na adresu svého vztahu se Strollem.

„Hodně spolu mluvíme, jsme v kontaktu každý týden po telefonu, v továrně, na závodech a snažíme se, abychom všichni šli stejným směrem. Sdílíme mezi sebou spoustu věcí," uvedl pilot Astonu Martin.

„V letošním roce si prošel určitými potížemi. Chování auta se trochu měnilo a on s tím bojoval o něco víc než já. Pak jsme ale opravili pár věcí a on byl zpátky ve špičkové formě. Bylo působivé vidět jeho odhodlání a motivaci v těch dobrých i slabších chvílích,“ pochválil Alonso Strolla, který se v úvodu sezony musel vypořádat i se zraněním.

„Na začátku roku jezdil se zlomenou rukou a v polovině sezony se potýkal s různými problémy. Přesto byl odhodlaný dát věci zase do pořádku, což se mu nakonec podařilo. Úroveň odhodlání a motivace, kterou má, pro mě byla velkým překvapením. Pro náš tým je to skvělá zpráva,“ dodal 42letý závodník a čtvrtý muž letošního pořadí jezdců F1.