S týmem Alpine již diskutuji o nové smlouvě, říká Gasly

Zatímco mezi koncem sezony 2023 a začátkem té nadcházející nenajdeme v sestavách týmů jedinou změnu, za rok tomu bude jistě jinak.

Jak již bylo oznámeno, Lewis Hamilton se přesune z Mercedesu k Ferrari a očekávat se dají i další přestupy, vzhledem k tomu, že více než deseti pilotům vyprší na konci sezony 2024 smlouva.

Jedním z těchto závodníků je i Pierre Gasly, který od minulého ročníku hájí barvy Alpine. Francouz nicméně přiznává, že už nyní s týmem z Enstone hovoří na možném prodloužení smlouvy.

„Pro většinu lidí to bylo nečekané. Trochu to mění dynamiku na trhu s jezdci,“ uvedl Gasly, kterého cituje web PlanetF1, v kontextu ohlášeného odchodu Hamiltona do Ferrari.

„S týmem Alpine jsem začal vloni. Znám projekt, na kterém pracuji. A vzhledem k tomu, že mi na konci roku končí smlouva, tak probíhají diskuze (o jejím prodloužení, pozn. red.),“ přiblížil vítěz Velké ceny Itálie 2020 s týmem AlphaTauri, z jehož slov je patrné, že než se rozhodne podepsat nový kontrakt, chce mít naději, že bude moci bojovat o přední příčky.

„Myslím, že situace je celkem jasná, ale v tuto chvíli chci jen vidět, čeho je tohle auto schopné. V konečném důsledku je mým cílem bojovat vpředu. Věřím, že s Alpine to možné je. Je mi 28 let, mám dobré zkušenosti, jsem v nejlepších letech, takže k tomu směřuji. Chci bojovat o vítězství, o stupně vítězů a chci jezdit vpředu,“ dodal Gasly.