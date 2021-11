S Totem nemáme žádný vztah, říká Horner

Tématem byla evergreen poslední dnů – vůz Mercedesu a jeho zadní křídlo. Horner zopakoval, že Red Bull vůz Mercedesu sleduje a je připraven podat protest, pokud bude mít něco v ruce. Rychlost Hamiltona v Brazílii podle něj byla podezřelá.

Řeč přišla také na vztah obou šéfů týmů. „S Totem nemáme žádný vztah, je to konkurent,“ řekl Horner. „To, čeho Mercedes a Lewis Hamilton dosáhli, budí respekt. Nemusím ale s Totem chodit na večeři, nemusím mu lézt do zadku nebo něco podobného, jako by to dělali šéfové jiných tým.“

„V Red Bullu pracuje mnoho skvělých lidí a samozřejmě mnoho skvělých lidí pracuje v Mercedesu a je to pekelný boj,“ řekl Wolff.

„Určitě existuje respekt ke schopnostem, které Red Bull má. A je jasné, že je to těžké, je to mistrovství světa nejvyšší kategorie v motorsportu. To, co začalo jako olympijský box, přešlo do profesionálního boxu a nyní je to MMA, ale to je v pořádku. Jsme tam v ringu a snažíme se odvést co nejlepší práci.“