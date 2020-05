S Ricciardem to může být ještě lepší, věří šéf Renaultu

Ricciardo po svém odchodu z Red Bullu zamířil před loňskou sezónou do továrního týmu Renault s cílem pozvednout ho. Maximem Australana však bylo jen čtvrté místo v Itálii a celkem osm umístění v bodované desítce. Tovární Renault v Poháru konstruktérů byl poražen i McLarenem, který odebírá jeho pohonné jednotky.

Abiteboul připouští, že jeho tým vloni zcela nenaplnil očekávání, dodává ale, že podle něj má Renault Ricciardovi ještě stále co nabídnout.

„Máme pocit, že je to cesta, která může nabídnout ještě mnohem více než v loňském roce. Všichni víme, že minulý rok byl plný smíšených pocitů a výsledků. Cítíme, že máme na víc, proto máme všichni pocit, že bychom měli dělat více. Čas ukáže, zda to povede k prodloužení smlouvy.“

Jednání o nové smlouvě přitom komplikuje také současná pandemie koronaviru, kvůli které se nezávodí a Renault ani Ricciardo se nemohou rozhodnout na základě výsledků prvních závodů.

„V normální sezóně se kolem května a června začíná jednat. Do jisté míry je to neobvyklá sezóna. Posunula řadu věcí, my ale stále musíme plánovat budoucnost,“ dodal Abiteboul.

Foto: Getty Images / Charles Coates