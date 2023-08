S Ralfem Schumacherem jsem moc dobře nevycházel. S jeho bratrem Michaelem to bylo jinak, vzpomíná Fisichella

Ital Giancarlo Fisichella zavzpomínal na časy, kdy působil ve formuli 1 a porovnal, jak vycházel s Ralfem Schumacherem a jeho bratrem Michaelem.

Giancarlo Fisichella býval v letech 1996 až 2009 dlouholetou stálicí F1. Dnes již 50letý Ital závodil mj. i pro velké týmy jako Renault či Ferrari a nasbíral celkem tři vítězství, takže má jistě na co vzpomínat.

Fisico, jak se rodákovi z Říma přezdívá, nyní v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera popsal, jak během své kariéry v královně motorsportu vycházel s bratry Schumacherovými.

Zatímco se slavnějším Michaelem Fisichella podle svých slov vycházel dobře, s jeho mladším bratrem Ralfem, který byl po dobu jedné sezony i jeho týmovým kolegou, už tolik ne.

„S Ralfem Schumacherem jsme v roce 1997, kdy jsme závodili pro Jordan, neměli dobré vztahy. Cítil se nadřazený, přestože jsem ho porážel,“ prohlásil Fisichella.

„Jako člověk i jako jezdec byl úplně jiného kalibru,“ prohlásil Ital na adresu Michaela Schumachera, když ho měl porovnat s jeho bratrem Ralfem.

„Se Schumim jsem měl výborný vztah. Navíc máme společnou vášeň pro fotbal. Sdíleli jsme spolu trať, fotbal, večeře, ale i karaoke. Je škoda, že to s ním dopadlo tak, jak všichni víme. Osud je někdy krutý – a mám na mysli i to, co se stalo Alessandru Zanardimu," dodal Fisichella.