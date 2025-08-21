S příchodem Hamiltona nesouhlasilo 90 procent lidí z Ferrari, říká bývalý pilot Scuderie Merzario

Podle bývalého pilota Ferrari ohlášení příchodu Lewise Hamiltona velké nadšení v Maranellu nevyvolalo.
Angažmá Lewise Hamiltona ve Ferrari se zatím nevyvíjí podle vysněných scénářů. Brit nejenže i po 14 odjetých závodech čeká na první vítězství (pokud nebudeme počítat jeho úspěch ve sprintu v Číně), ale dokonce dosud ani jednou nevystoupal na stupně vítězů.
To, že se Hamilton zatím spíše trápí, vychází i z jeho vyjádřeních. Třeba z toho, které pronesl po kvalifikaci v Maďarsku, v níž skončil dvanáctý, tedy daleko za vítězným kolegou Charlesem Leclercem.
Hamilton tehdy prohlásil, že se cítí naprosto k ničemu, což vyvolalo velké reakce.
K dosavadnímu působení sedminásobného šampiona u Ferrari se nyní vyjádřil i bývalý pilot italské stáje Arturo Merzario.
„Myslím, že jeho (emoční) výbuch byl v některých ohledech ironický. Jeho postoj rozhodně nebyl takový, jaký by člověk očekával od sedminásobného mistra světa. Spíše se mi zdá, že se Lewis cítí Ferrari zničený,“ uvedl Merzario pro italský list La Gazzetta dello Sport s odkazem na Hamiltonovy komentáře na Hungaroringu.
Dvaaosmdesátiletý Merzario rovněž promluvil o tom, jak celé angažmá Hamiltona ve Ferrari vnímá.
„Zaprvé, podle mého názoru byl příchod Hamiltona do Maranella komerčním tahem. Devadesát procent zasvěcených osob z Ferrari s tím nesouhlasilo, alespoň pokud vím,“ nechal se slyšet muž, který pro stáj z Maranella závodil na začátku 70 let.
Na druhou stranu má Merzario pro současné výkony Hamiltona své vysvětlení.
„Když se jezdec necítí ceněný, nebo jako nedílná součást týmu při dosahování cíle, ztrácí motivaci...Navíc, proč se snažit o tři desetiny, když stejně zůstane ve třetí řadě?“ ptá se bývalý závodník, který Hamiltona do budoucna neodepisuje.
„Ještě není konec. Bude však riskovat jen v případě, že to bude nutné, ne kvůli osmému místu. Už ukázal, co v něm je. Není v situaci Leclerca, který ještě musí dokázat, že je šampion,“ dodal Merzario.