S pole position pro Mercedes prý raději nepočítejme

Lewis Hamilton (2./3.)

První trénink na GP Nizozemska vypadal v podání Mercedesu parádně. Ani druhý nevypadal beznadějně, Hamilton na duo Ferrari ztratil ani ne desetinu. Znamená to snad, že by Stříbrné šípy mohly bojovat o první vítězství v sezoně?

„Cítím se mnohem lépe než v posledním závodě a rozhodně o hodně lépe než po trénincích před týdnem. Máme za sebou slušný start do víkendu. Podařilo se nám trefit se do nastavení vozu. Je ale pravda, že tato trať je oproti Spa hodně odlišná.

Práce pokračují. Neztrácíme moc, což rádi vidíme, auto se chová slušně. Naším úkolem je ukrajovat další kousky z naší ztráty. Zřejmě už se nemáme moc kam posouvat, ale i tak musíme pokračovat v práci naplno,“ tuší Hamilton.

George Russell (1./5.)

Britský závodník se v Maďarsku postaral o zatím jedinou pole position pro Mercedes v sezoně 2022. Stejně jako Hungaroring je i Zandvoort úzká a klikatá trať. Russell se tím však nenechává unést, na první místo v kvalifikaci moc nevěří.

„Myslím, že Maďarsko bylo svým způsobem unikátní. Soupeřům se nepodařil začátek, naopak nám všechno vyšlo a vše zapadlo do sebe. Popravdě by mě doslova šokovalo, kdybychom tu dokázali zopakovat výsledek z Maďarska. Na druhou stranu je pravda, že tu jsme ve slušné formě, nejlepší za dlouhou dobu. Uvidíme, co nám zítřek přinese.

Je to o parník lepší než ve Spa. Vůz funguje lépe, o tom není pochyb. Zítra to bude těsné. McLaren vypadá rychle, i Aston Martin se předvádí v dobrém světle.

Kvalifikace obvykle bývá naší slabinou. Závod by nám měl sedět víc. Závodní simulace vypadaly slibně, ale abychom toho využili, potřebovali bychom slušné umístění v kvalifikaci. Po startu ze třetí řady budeme o první nebo druhé místo bojovat jen těžko.

Závodní rychlost ještě pořádně zanalyzujeme, protože v průběhu tréninků nás trochu zlobila časomíra. Řekl bych ale, že si vedeme celkem dobře,“ řekl Russell opatrně.